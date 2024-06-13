天使綜合症丨家燕姐被鄭俊弘夫婦堅強感動　眼濕濕擁抱何雁詩

▲ 鄭俊弘夫婦接受薛家燕節目《開心大派對》的錄音訪問，

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）早前公布兩歲兒子Asher不幸確診患「天使綜合症」，在今日（6月13日），鄭俊弘夫婦現身新城廣播接受薛家燕、范振鋒、思敏《開心大派對》節目錄音訪問，並帶著正能量笑容呼籲公眾加深認識「天使綜合症」罕見疾病及支持者患者和家人。

家燕姐稱讚鄭俊弘與何雁詩充滿正能量，稱：「我都係媽媽，都會有一段時間難過，但我好欣賞鄭俊弘同何雁詩堅強及毅力，好有心為社會為『天使綜合症』病患者舉行籌款音樂會。」

天使綜合症丨免影響情緒與鄭俊弘分開喊 何雁詩愛兒半歲已察覺發展有異

▲ 鄭俊弘、何雁詩

同時，家燕姐作出呼籲稱：「希望在新城廣播呼籲有更多市民支持及關注有這個徵狀的小朋友，因為屬罕見病例，政府在各方面仍未有任何這方面的支援。家庭生活ok當然沒有問題，但生活只夠糊口的家庭，又如何能幫到他們呢？知道Fred與Stephanie要照顧兒子日日奔波又要籌備慈善音樂會，希望多啲人關注，好感謝兩位偉大的愛…….」

說到這裡，身為媽媽兼嫲嫲的家燕姐被何雁詩與鄭俊弘的堅強感動，一時間感同身受，忍不住眼濕濕擁抱住何雁詩。

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天使綜合症丨鄭俊弘夫婦感謝大眾支持

而鄭俊弘夫婦透露，《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》將於7月7日假戲曲中心大劇院舉行，音樂會門票所得收益及籌集資金，將全數撥捐予3個受惠機構以支持「香港天使綜合症基金會」的運作、國際機構「F.A.S.T.」的科研計畫以及「雲彩行動」，演出歌手蘇永康、方力申、JW 王灝兒、小肥以及 RegenC，音樂總監 Johnny Yim（嚴勵行）。

何雁詩坦言，當初確實兒子病患時，花了一星期時間平復心情，鄭俊弘更要用一個月時間平復，夫婦齊說：「做父母本身已辛苦，不容易，只希望可以為囝囝做到最好。」

他們表示本，身對醫學一向都不認識，更加從未聽過「天使綜合症」，目前兒子每星期都要接受不同治療，包括：物理治療、語言治療、職業治療，同時會帶兒子去游水，他們十分感謝家人全面協助，以及每位幫助過他們的朋友及市民。

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