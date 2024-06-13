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高官訪京｜夏寶龍會見張國鈞一行　強調中央堅決維護香港法治及法官尊嚴

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 40 分鐘前

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港澳辦主任夏寶龍表示，中央將堅決維護香港的法治尊嚴和法官尊嚴，堅決支持香港法院依法獨立進行審判，堅決保障香港法官和司法人員的合法權益。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日在北京，會見了律政司副司長張國鈞一行。夏寶龍表示，中央將堅決維護香港的法治尊嚴和法官尊嚴，堅決支持香港法院依法獨立進行審判，堅決保障香港法官和司法人員的合法權益。

夏寶龍強調，香港法治的「金字招牌」是由包括各級法官在內的香港司法法律界全體共同努力打造和維護，香港各級法官秉持無懼、無偏、無私、無欺的精神，為維護香港法治和公平正義發揮了重要作用，表現出捍衛國家和香港根本利益、香港法治的堅定決心意志，對此應予充分肯定。夏寶龍相信，香港司法法律界能團結一致，堅守法治理念，恪盡職守，為推動香港由治及興作出應有貢獻。

他亦對律政司在全面準確貫徹「一國兩制」方針、堅定維護國家安全等方面發揮的重要作用，給予充分肯定。強調中央堅定支持香港保持普通法制度，支持香港完善特區司法制度和法律體系，支持香港建設亞太區國際法律及解決争議服務中心、區域知識產權貿易中心，充分發揮法治優勢，推動香港經濟高質量發展，助力強國建設、民族復興。

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