  • 30°C
香港時間 : 2024613日 (四) 23:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

即食麵｜日本最受歡迎即食麵TOP10 港人最愛出前一丁十強不入？

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

日本網民票選TOP10即食麵。

即食麵是港人宵夜的最佳選擇，日本媒體「ねとらぼ」日前公開2024年4月由網民票選出最受歡迎的即食麵TOP 10，其中9款即食麵是日本品牌，當中不少更加在香港有售，但港人最常吃的就出前一丁卻十強不入。10強即食麵名單中，有無靚媽靚太的心水即食麵？

TOPick一分鐘
影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　3款證件相修圖APP推介+教學

日本網民票選最受歡迎即食麵TOP 10

第10名：Nissin Foods 雞肉拉麵 5 餐包

第9名：札幌一番醬油味5份×6個

第8名：麵條 Sunaoshi Sunaoshi 札幌擔麵 淡鹽味 83g x 20 袋

第7名：妙城百屋分層淡豬骨拉麵5份裝

第6名：一蘭拉麵捲面配一蘭特製秘粉，5人份

即睇第6位至第10位排名：

點擊圖片放大
+4
+3

第5名：丸泰拉麵 164g x 10 袋

第4名：札幌一番味噌拉麵 100g x 10份

第3位： 本場之味-九州長崎什錦麵（5包裝）

本場之味-九州長崎什錦麵的特點是麵條呈中粗，口感光滑有嚼勁。湯底是用豬骨和海鮮製成的清湯，味道濃鬱。此外，還添加了調味油，以帶出蔬菜的風味。

第2位：札幌一番鹽拉麵

「札幌一番鹽拉麵」是長期暢銷的「札幌一番」系列的即食拉麵。其特點是湯味濃、鹹，調味料中還加入切碎的芝麻，增添了濃鬱的香氣。

第1位：SUNAOSHI 札幌拉面（ 味噌味） 

湯底融合了雞骨、蔬菜以及大蒜的味道，麵條與湯頭十分相配，味道鮮美，深受各個年齡層喜愛。

即睇第5位至第1位排名：

點擊圖片放大
+4
+3

延伸閱讀：即食麵｜回收3款南韓辣雞麵警告兒童勿食 丹麥：太辣有急性中毒風險

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】

著數優惠 長崎 日本 拉麵

最高瀏覽

綠葉王丨黃一山長子「腦白質發育不健全」要坐輪椅　細龜感慨兒子不能經歷一般人人生
綠葉王丨黃一山長子「腦白質發育不健全」要坐輪椅　細龜感慨兒子不能經歷一般人人生
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
沙門氏菌｜6童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌 沙門氏菌號稱「夏季殺手」可致敗血症
沙門氏菌｜6童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌 沙門氏菌號稱「夏季殺手」可致敗血症
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天
悲慘家族︱拜登細仔非法持槍罪成　揭拜登家族悲慘命運：妻女車禍亡長子罹腦癌病逝
悲慘家族︱拜登細仔非法持槍罪成　揭拜登家族悲慘命運：妻女車禍亡長子罹腦癌病逝