即食麵｜日本最受歡迎即食麵TOP10 港人最愛出前一丁十強不入？
撰文： 陳珈希
發布時間： 24 分鐘前
即食麵是港人宵夜的最佳選擇，日本媒體「ねとらぼ」日前公開2024年4月由網民票選出最受歡迎的即食麵TOP 10，其中9款即食麵是日本品牌，當中不少更加在香港有售，但港人最常吃的就出前一丁卻十強不入。10強即食麵名單中，有無靚媽靚太的心水即食麵？
日本網民票選最受歡迎即食麵TOP 10
第10名：Nissin Foods 雞肉拉麵 5 餐包
第9名：札幌一番醬油味5份×6個
第8名：麵條 Sunaoshi Sunaoshi 札幌擔麵 淡鹽味 83g x 20 袋
第7名：妙城百屋分層淡豬骨拉麵5份裝
第6名：一蘭拉麵捲面配一蘭特製秘粉，5人份
即睇第6位至第10位排名：
第5名：丸泰拉麵 164g x 10 袋
第4名：札幌一番味噌拉麵 100g x 10份
第3位： 本場之味-九州長崎什錦麵（5包裝）
本場之味-九州長崎什錦麵的特點是麵條呈中粗，口感光滑有嚼勁。湯底是用豬骨和海鮮製成的清湯，味道濃鬱。此外，還添加了調味油，以帶出蔬菜的風味。
第2位：札幌一番鹽拉麵
「札幌一番鹽拉麵」是長期暢銷的「札幌一番」系列的即食拉麵。其特點是湯味濃、鹹，調味料中還加入切碎的芝麻，增添了濃鬱的香氣。
第1位：SUNAOSHI 札幌拉面（ 味噌味）
湯底融合了雞骨、蔬菜以及大蒜的味道，麵條與湯頭十分相配，味道鮮美，深受各個年齡層喜愛。
即睇第5位至第1位排名：
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