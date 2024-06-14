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小一入學丨培正小學7月2日起接受2025年小一入學報名 面試分兩輪設親子面試

升學教育

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

培正小學7月2日起接受2025年小一入學報名。

【升小／私立小學／培正小學／小一面試】香港培正小學2025至2026年度小一新生申請，將於2024年7月2日(星期二) 上午10時正開始接受申請，家長如果想子女於2025年9月入讀香港培正小學，可以於7月2日上午10時起登上學校網站辦理報名手續。

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鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

小一入學丨培正小學網上報名文件

1.申請人近照

2.出生證明書 (若非本港出生者，需同時呈交有效之身份證明文件及居留期限頁。)

3.原校最近一次成績表

小一入學丨培正小學面試形式

第一輪甄選

-   8月29日(星期四) 或30日(星期五) 到校進行面試

-   面試日期及時間請參閱由網上報名系統發出的電子接見證

學校強調，面試日期及時間不設更改及不設補考

-   合適的考生將會邀請參加第二輪親子面試

第二輪親子面試

-   9月13日(星期五)或之前以電郵形式邀請考生及家長到校進行親子面試(聯絡電郵為家長於網上報名時填寫的電郵地址)

-   親子面試當天需遞交學習歷程檔案Portfolio(一頁雙面A4紙)

小一入學丨培正小學面試結果公佈日期

培正小學指，學校將於2024年11月1日(星期五) 上午10時正公佈面試結果，不論錄取與否都會公佈結果。報名費用為100港元。

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