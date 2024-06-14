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綠色走塑丨外賣餐具走塑上軌道　酒樓物色改良版餐具

社會

發布時間： 55 分鐘前

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酒樓的燒味外賣，已轉用膠盒，並提供木筷子和木匙羹。

本港實施禁止即棄塑膠接近2個月，餐飲業的外賣餐具「走塑」開始上軌道。環保署最新統計，至今已走訪了超過1.4萬間食肆，當中有超過7成餐廳符合新法例的要求，轉用替代餐具。有酒樓集團指出，食客對轉用木匙羹和木叉已經受落，外賣餐具維持1元沒有加價，更不時物色改良版餐具，亦有留意坊間的不透底紙盒，提早為第二階段走塑做準備。

首階段禁止即棄塑膠產品，4月22日已正式在本港實施，至今已接近2個月，計劃實施大致暢順。環境及生態局局長謝展寰早前表示，最近市民已逐漸改變習慣，轉用走塑餐具。

漸慣用走塑餐具　木匙木叉受落

至於餐廳亦把握6個月適應期，陸續用清庫存的即棄膠餐具，包括發泡膠盒、膠叉、膠匙、膠刀等，並相繼轉用紙製或木製為主的即棄餐具，以符合首階段要求。謝展寰亦引述連鎖餐廳指出，大約7成顧客在外賣時不要即棄餐具。

身兼彩龍皇宮大酒樓、香港餐務管理協會主席梁振華表示，中式酒樓在餐具走塑的影響，不及依賴外賣為主的茶餐廳及快餐店，不過早在法例生效前，已提早物色木製餐具，並在耐用程度和價錢取個平衡。

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他指出，旗下集團有彩雲邨的彩龍皇宮大酒樓，以及荃灣帝盛酒店的帝軒宴會廳。以彩龍皇宮大酒樓為例，主要是外賣燒味飯，一日平均售500至600盒，「呢度有燒味部，主要做街坊生意，所以外賣較多，其實一般酒樓多數堂食，無咁多外賣的。」

細心選擇餐具  客人沒有投訴

「我們的燒味飯沒有跟例湯，因此主要提供的外賣木筷子不變，只是膠匙羹改用木匙羹。」酒樓選用深度較淺的木匙羹，梁振華解釋，由於外賣無附例湯，匙羹主要用來吃飯，「就算燒味飯、牛腩飯都好易舀起，食飯就不似飲湯要隻匙羹深些，就算飲例湯都是輔助性質，舀湯渣食啫。」

另外，梁振華又指，酒樓沒有賣扒餐，因此外賣不提供木刀，而他們選用的木叉亦較短口，「最多叉下生果食，太長更易斷啦。」他指出，普遍客人用過木匙羹和木叉都無投訴。

參考綠色餐具平台  選擇可靠供應商

餐廳在走塑轉型都精打細算，梁振華坦言，外賣燒味由發泡膠盒轉做膠盒，而膠叉膠羹就轉為木叉和木匙羹，連同木筷子，一套外賣餐具成本差不多1元，「收1元外賣餐具費，平衡到成本。」

他指，暫時未有打算轉用紙盒，「中餐外賣都視乎有無芡汁，乾炒牛河無問題，牛腩飯有熱汁就要看紙盒是否承受得住。」

他說，知道好多供應商都正在改良餐具及餐盒的設計和質量，日後若推行第二階段，亦會提前一個月試用，亦有信心無問題。

至於業界尋找走塑餐具的情況，梁振華指，業界多數都會參考環保署的綠色餐具平台，選擇可靠的供應商，餐具都有食物安全檢驗合格證，採購符合生產及衞生標準的餐具。

他說，知道好多供應商都正在改良餐具及餐盒的設計和質量，認為現時雖然未到要轉用紙盒的時機，不過日後若推行第二階段，亦會提前一個月試用，有信心無問題。

特約記者

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