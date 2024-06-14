綠色走塑｜散裝外賣餐具更環保　為下一代支持走塑

▲ 酒樓會為酒席提供適量菜餚，減少產生廚餘。

餐飲業在疫情後的復甦未如預期，個別餐廳生意有所反彈，但不少業界坦言，餐飲業生意普遍一般。不過有酒樓仍表示支持推行餐具走塑，直言轉用環保餐具的額外成本不算高，而且長遠都要走塑，「可能現在經濟不算好，但為了下一代，現在就做，我是百分百支持。」

經濟環境影響消費 餐廳走塑控成本

北上消費熱潮未減，周末仍有大批港人北上「搵食」。香港餐務管理協會主席梁振華指，餐飲業今年初的生意，較2019年同期少20%，「其實疫情前一直有港人北上，只是疫情後熾熱了，我相信一年後會降返下來。」

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他認為，市道不好，與本地經濟環境趨勢不好有更大關係，「股市樓市下滑，形成消費低迷。」他又指，本港租金人工等成本高企，內地價格顯得親民，「內地的餐廳坐得舒服，服務又好，大家覺得性價比高，其實有些餐價都不算平。」

不過，梁振華指出，食肆即使面對走塑，引致成本有所上升，其實亦有辦法「慳得就慳」，「現在不少食肆貪方便，將外賣筷子、叉和匙羹擺埋一齊做餐具包，直接俾一包餐具予客人，但其實有時他們根本未必每件餐具都用得著，拎到返去都是浪費了。」

3成客人走餐具 減廚餘雙贏

他以其酒樓為例，會提供散裝外賣餐具，「食中式飯盒最多用到筷子和匙羹，刀叉都未必有用，反而茶餐廳可能有扒餐就要提供刀叉。餐廳可因應自己需要，提供合適外賣餐具，既節省成本，而且更環保。」

他更指，其酒樓已有3成外賣客人直接不要餐具，「員工有時會問他們要不要外賣餐具，亦有部分客人主動話不要；不少街坊買回家吃，其實一般會使用自己餐具。」另一方面，環保署人員在走訪食肆期間接觸的中小型食肆表示，1成半的食肆不提供即棄餐具，其餘食肆有1成至7成的外賣客人不使用即棄餐具。

另一控制餐廳成本開支，就是減少廚餘。梁振華指，「放題」、「任飲任食」及自助餐類最多廚餘，「其實廚房菜頭菜尾不算多，最多是食客食剩的廚餘，好浪費。」

他指出，雖然垃圾徵費暫緩，但早前已準備應對減廢，他留意到酒席都可減廚餘，「不少社團飲宴，一些主禮嘉賓在儀式完結就走，不會留下來吃，主家席大半圍菜浪費要倒。」酒樓會建議主辦單位，每圍由8個餸減少至6個餸，再升級每圍菜，例如乳豬拼盤改做乳豬全體，西蘭花炒花枝片就改為炒帶子，既得體又環保，而且省廚餘，做到雙贏。

特約記者