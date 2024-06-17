勝景遊冰火之旅 浪漫南極半島行 森巴嘉年華熱情體驗

南極，這片被冰雪永恆覆蓋的淨土，是許多生活在熱帶地區的人們夢寐以求的旅行目的地。南極的與眾不同不僅在於爛漫的冰雪景觀，更因為那是一片無主之地。1961年生效的《南極條約》確認了南極不隷屬任何國家，並訂明了嚴格的觀光限制，以保護這片寶貴的地區。觀光限制包括禁止載客人數超過500人的船隻停靠、每一地點每次只准停泊一艘船隻、每次只准最多100名遊客登岸，以及每20名觀光客就最少要有一名導遊帶領等等。考慮到極地的氣候變化，前往南極的最佳時機是每年10月至次年3月。由此可見，能夠踏足這片冰雪之境，需要天時地利人和配合，絕對是一生難得的機會。

▲ 登陸南極探險是許多人的夢想。

根據南極旅遊組織協會（IAATO）的數據，2022至2023年間約有七萬人成功登陸南極進行探險。然而，由於《南極條約》的限制，超過500人的大型郵輪只能在南極海域巡航，乘客無法登陸。因此，要成為這七萬分之一的南極登陸者，出發前必須謹慎選擇旅行社和交通方式。

大多數人會選擇從阿根廷經海路出發，在烏斯懷亞登上探索郵輪，穿越德雷克海峽抵達南極。儘管德雷克海峽因其波濤洶湧而「惡名昭彰」，但近年來，許多為航行極地水域而設計的新式高端郵輪應運而生，例如的天鵝探索郵輪的探險船，就配備了了電子推動平穩系統，即使在風浪較大的海域中也能保持平穩與低傾斜角度。

隨著南極旅遊越來越受歡迎，南極21世紀（A21）郵輪公司推出了海空聯航路線，為旅客提供包機服務，從智利出發。A21的客機擁有優先飛行權，可以選擇最佳起飛時間，從而大大降低極地天氣對行程的影響。旅客只需兩小時即可抵達英皇佐治島，然後轉乘現代化的探險船展開極地之旅。不僅節省了四天的海上航行時間，也不必擔心驚濤骇浪。

▲ 南極21世紀(A21)的「麥哲倫探索號」載客僅69名，所有乘客可迅速登岸觀光，無需長時間輪候。

說到南極生態，最先聯想到的必然是數量龐大的企鵝。牠們可說是南極的象徵，全世界約有20多種企鵝，而在南極洲可找到5至7種，數量多達1.2億隻，佔全世界87%。其中，最常見的有5種，分別為皇帝企鵝、巴布亞企鵝、長冠企鵝、頰帶企鵝和阿德利企鵝。企鵝在出海捕食之前都會成群聚集在海岸邊，數量驚人，非常壯觀。然而，由於懼怕海中的鯨魚或海豹等天敵，牠們通常會在岸上站上半天不敢下水。直到其中一隻下水後，其他企鵝才會一窩蜂地跳入海中。牠們的游泳速度極快，甚至比速度最快的捕鯨船還要更快。牠們在水中的跳躍和深潛能力也遠超許多其他動物。在南極還有很多可以看到的動物生態，例如最常見的海豹、身型龐大的鯨魚、巨型烏賊等。南極天空還有各種海鳥，如信天翁、雪海燕、賊鷗等，南極生物的多樣性，真的叫人大開眼界。

▲ 企鵝可說是南極的象徵，數量佔全世界87%。

走遍冰天雪地，回到熱情奔放的南美洲。如在 2、3月期間到達巴西，更可以參加一年一度全球矚目的森巴嘉年華盛事。於里約熱內盧舉行的森巴嘉年華，與法國尼斯嘉年華及義大利威尼斯嘉年華並稱為世界三大嘉年華，其中森巴嘉年華又屬當中之首，有著世界最狂野派對之名，是不少人一生中必訪的節慶活動。當中的重頭戲森巴花車遊行，每年都吸引了超過百萬人前來朝聖觀摩，熱情的音樂、豪放的舞蹈、鮮艷的衣裝，讓人拋開束縛狂歡放縱，全城每一角落都陷入瘋狂狀態。

▲ 巴西森巴嘉年華的重頭戲花車遊行，每年都吸引了超過百萬人前來朝聖觀摩。

嘉年華會相傳是源於古羅馬人與古希臘人慶祝春天來臨的慶典，這種祭典儀式最早可追溯到1641年，當時的殖民統治者葡萄牙國王為慶祝壽辰，於是頒佈法令，鼓勵人民於當日自由歡聚、遊行、唱歌、跳舞和暢飲。而當地黑奴就利用了這個機會抗議不公，以歌唱來發洩不滿的情緒。及至1888年，巴西統治者宣告解放奴隸，黑奴們藉以宣洩不滿的歌舞，演變為慶祝自由的狂歡作樂。所以嘉年華對於巴西人來說，有著「人人平等」的特別意義，今日的森巴嘉年華同樣傳承了這份精神，在節日期間，誰都可充分感受到巴西人的狂野和熱情。

▲ 嘉年華對於巴西人來說，有著「人人平等」的特別意義。

嘉年華的遊行會場是一個細長方形的場地，劃分為12個座位區，每個區域又分為前中後排三區。最前排的A區包廂門票位於巡遊路線的最前面，所以價格最高，其次則是第8和第9區的門票，而最爲搶手的則是最前面的9A區門票。為免錯失良機，最好能在嘉年華舉行的半年前提前預訂門票，或者選擇信譽良好的旅行社代辦一切事宜。至於前往會場的交通，也應提前預訂專車接送服務，因為遊行活動從晚上9點開始，一直持續到第二天凌晨5點左右才結束。專車接送除了保證你可以精神飽滿地觀賞活動，還可以隨時返回酒店休息，不必擔心體力透支的問題。

▲ 森巴嘉年華一票難求，最好半年前搶先預訂門票，或者選擇信譽良好的旅行社為您代辦一切。

TCI勝景遊旅行團推介：

巴西森巴皇者巡遊、阿根廷、南極半島精選21天

(天鵝探索郵輪 - 月亮女神號露台客房)

慶盛典「極地孤島舞影旋」

團號︰UAS21/-J(ZL)

航空：阿聯酋航空

出發日期︰2025年2月19日

價錢：經濟客位 $199,998起

商務客位 $259,998起

行程單張：https://bit.ly/3UV2ans

南極半島、南美百內國家公園、復活節島21天

(麥哲倫探索號Magellan Explorer)

渺人煙「雪川極地渡冰原」

團號︰UAA21/-J(ZL)

航空：阿聯酋航空

出發日期︰2024年12月4日; 2025年1月29日

價錢：經濟客位$269,998起

商務客位$319,998起

行程單張：https://bit.ly/41Tkf79

南美四/五國、森巴嘉年華皇者巡遊19/28/33天

慶盛典「隊列縱連湖雪川」

團號︰UAC19/28/33/-J(ZL)

航空：阿聯酋航空

出發日期︰2025年2月7,12,24日

價錢：經濟客位$159,998起

商務客位$189,998起

19天行程單張：https://bit.ly/3UotTv6

28天行程單張：https://bit.ly/4auKLqh

33天行程單張：https://bit.ly/4a2npIb

查詢熱線：2808 0833

WhatsApp查詢：9311 9185 ( https://bit.ly/47Uvpur )

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