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登六男星｜歐瑞偉比真實年齡年輕廿載 保養得宜全靠養生秘訣

特約

發布時間： 2024/06/14 11:00

最後更新： 2024/06/14 11:01

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

入行接近四十年的歐瑞偉，仍然活躍於幕前，近年在處境劇《愛 • 回家之開心速遞》中飾演KC一角大受歡迎，日日忙拍劇的他，每天休息時間不足，身為一家之主的他，為了守護家庭，亦好好守護着自己的健康。現年62歲的歐瑞偉，不但一點老態都沒有，而且外形及樣貌都比真實年齡年輕得多，到底是如何保持最佳狀態呢？他決不私藏自己的保養心得，親自分享其日常的養生秘訣。

歐瑞偉是一位好演員，亦是一位好丈夫、好爸爸，1995年與馬來西亞女星李愛玲結婚，育有一對子女，多年來努力打拼，照顧好家人。歐瑞偉愛錫家人，給子女很大自由度，卻對自己相當嚴格，尤其嚴格管理自己的健康，因為他認為擁有健康的體魄，才有能力去照顧家庭，他說：「因為家庭，因為工作，我要更加健康，這是我的動力。」

歐瑞偉自言只是對自己嚴格的父親。

重整健康靠1秘訣 睡得少也精神奕奕

不過，歐瑞偉並非一直如此「錫」身，武打演員出身的他，曾恃住年輕，做任何危險動作都相當搏命，加上拍劇日夜顛倒，飲食又不定時，身體長期勞損，隨著年紀漸長，毛病漸漸出現。幸好，約十年前，歐瑞偉因工作關係，結識到本地研究中醫藥的教授團隊，因而了解中醫藥學博大精深，獲悉合適的保健食療的重要性，從此開始以中醫藥養生之路，令他無論工作有多忙都精神奕奕。「當時中醫教授向我講解養生之道，提點我要注重健康，必先要增強抵抗力，便推薦靈芝產品給我，食用後，最明顯改善了睡眠質素，睡得好精神自然好，每日都有充足精神去應付工作與生活壓力。」

年過六十的歐瑞偉動作敏捷，現時拍攝動作場面，仍然親身上陣。

選擇保健品心得  信賴百年品牌

歐瑞偉現時每日服用靈芝保健品，雖然年過六十，外形keep得好，一點贅肉都沒有，身手依然敏捷，現時拍攝動作場面，仍然親身上陣，應付自如，狀態保持巔峰，令人驚嘆，他說：「我keep得好，因為我keep住食。」除了靈芝保健品，歐瑞偉的日常養生習慣，是到百年老字號購買湯包，亦會自備養生茶開工，拆開膠囊加入湯水或者養生茶飲，不過，他提醒大家購買保健品、湯包、茶飲都要小心選擇，必須符合三點：是信譽保證的品牌、有中醫藥專業監製及藥材用料獲國際認證，他解釋「藥材優質，份量準，效果才會好。」想學歐瑞偉一樣keep住年輕、keep住健康，大家要識揀！

歐瑞偉提醒大家購買保健品、湯包及茶飲，首選老字號出品。

歐瑞偉推薦靈芝保健品及快速湯水製法

百草靈芝皇 60 粒裝 標準價 HK$696/盒 
百草靈芝皇精選六色野生靈芝，加入其他研究顯示具功效的靈芝品種：鹿角靈芝及松杉靈芝。
中醫藥古籍至現代的多項研究證實具多種保健功效，使用純靈芝成分生產製造，產品通過有效成分檢測，含量高於市場領先產品^，中醫藥專業認證內至外八大功效提升臟器健康。

1. 煥活細胞，提升細胞活力
2. 提升身體 SOD 水平，擊退損害細胞因子
3. 防血管老化，改善血管壁細胞健康 70%²
4. 益心氣，養心神，87%擊退失眠¹，恢復精神活力
5. 補肺腎之氣，針對壓力虛勞、飲食不思
6. 幫助脂質新陳代謝，減少肝內臟脂肪積聚
7. 守護心腦，改善記憶，護養心神
8. 外防流行病，維持第一道防線有效達 97.6%¹
保健每日 1 粒，等於服食最少 32 朵珍貴靈芝精華*
*含量與中國藥典中所收載的靈芝多醣最低含量比較
^以靈芝多醣含量比較-2024 年 3 月ALS化驗報告
¹ Indian Heart J. 2018 Sep-Oct;70(5):608-614.
² Modern Journal of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine , 2019 , (5) : 567-570
按此詳情：https://bit.ly/3XkhjjN 

快速湯水製法如下：
●  準備腰果15克（按個人口味加減）
●  把所有材料以清水略洗淨後備用
●  以恆溫熱水壺，加入1.2L清水，把所有材料放進壺內，按鍵至水滾。調水壺至90度恆溫模式，保溫20-30分鐘。
●  飲用前，拆開2粒位元堂百草靈芝皇膠囊，加入粉末至湯飲，適量鹽調味，再按一次煮沸，即可飲用。

選擇合適的湯包，作日常養生之用。

拆開2粒位元堂百草靈芝皇膠囊，將粉末加入湯飲中。

（特約）

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