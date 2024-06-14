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資優學苑︱度身訂造上天下海增潤課程　資優學苑助學生認清生涯規劃

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發布時間： 2 小時前

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增潤課程讓學生到香港水警總部學習，不但可以踏上水警輪參觀，更能夠近距離學習航海裝置及機械操作。（資優學苑提供）

經常有家長問我，甚麼是資優增潤課程？這些課程對資優生有何好處？這是一個很好的問題，也正正是資優教育學苑（資優學苑）在設計相關課程時，經常反覆思考的問題之一。

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資優學苑以「全人發展」理念推動「人才培育模式」，包括設計各類資優增潤課程。我們會搜尋一些在常規學校較小機會接觸的學科領域或專業知識，為資優生設計度身訂造的課程，讓他們可以透過短短20小時的增潤體驗式學習，在這些嶄新的領域中，尋找自己心儀的學科，繼續進深鑽研。

增潤課涉獵上天下海

資優學苑每年舉辦超過200多個增潤課程，內容非常豐富，涉獵的範圍相當廣泛，為學生提供獨特學習機會，拓闊他們的視野。資優增潤課程包括上天（航天科技、天文學、機場管理學）、下海（海洋生態科學、航海科技、海洋保育）、陸上生活（建築、人文學、生物科技、創新科技、商業金融、法律、ESG），甚至地底（考古、地球科學、地質學）等，學苑會邀請大學教授、業界專家，跟資優生深入剖析相關學科，在饒富趣味的課程中邊玩邊學。

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學生對這類資優課程十分踴躍，因為能親身接觸從未學過的學科，可以從導師、專家身上了解他們如何接受該專業的培訓入行。很多資優生從中找到或確認自己的志趣，繼而參加相關的進階課程，一步一步向他們感興趣、具熱忱的領域邁進。

就讀中二的李同學表示，到香港水警總部學習不但可以踏上水警輪參觀，而且能夠近距離學習航海裝置及機械操作，「有機會與其他資優生組隊參與團體練習，學習到很多與STEAM 相關的學科知識」。而中四的陳同學說，學苑邀請香港大學牙醫學院臨床助理教授林宇恒醫生，分享人工智能牙科技術，讓他大開眼界。「林教授講述他設計牙科AI工具的心路歷程，讓我有機會了解智能牙醫對社會作出的貢獻」。

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撰文 : 周世灝 香港資優教育學苑總監（人才培育部）

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