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飛機意外︱波音客機壞冷氣機艙高溫達52度仍預備起飛　醫生乘客制止警告：孩子們會沒命

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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波音客機壞冷氣，機艙高溫達52度仍預備起飛；醫生乘客制止警告：孩子們會沒命！

【波音客機/高溫/壞冷氣/中暑/脫水】離譜！近日，一架波音客機在起飛前出現冷氣故障，並在停機坪暴曬近1小時後，機艙内溫度高達52度，乘客叫苦連天，但客機竟仍預備起飛。危急時刻，有醫生乘客挺身而出，制止機組人員警告「孩子們會沒命！」。

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Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？中醫拆解中暑成因＋4大急救穴位

據外媒報道，6月6日，土耳其MGA航空（Mavi Gok Airlines）一架波音737-800客機，原定由土耳其安塔利亞（Antalya）飛往德國明斯特（Muenster）。但在起飛前，客機出現冷氣故障，且在停機坪暴曬了近1個小時，讓原本就悶熱的機艙溫度暴升高達攝氏52度。

大人小孩叫苦連天

當時，乘客Dominik Janssen與其家人在土耳其度假後返回德國，他們登上涉事機艙後立即察覺到飛機異常炎熱；他的妻子Nancy不斷地為5個月大的孩子撥扇降溫。Janssen表示，機艙内所有孩子們都因炎熱而喊叫，愈叫愈大聲；又指當時每位乘客的水都已喝完，情況非常危險，大家都在擔心孩子們將中暑、脫水，甚至熱死，恐慌蔓延至全機乘客。

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離譜機組人員預備起飛 醫生乘客制止警告

而就在乘客們受苦之際，該航班機組人員不但沒有提供更多協助，沒有繼續給乘客發放飲用水之餘，甚至視若無睹般仍預備客機起飛，飛機慢慢駛向跑道。危急之際，Nancy憶述有一位會說土耳其語的醫生挺身而出，警告機組人員：

如果我們現在起飛，孩子們會沒命！

醫生乘客最終成功制止了起飛動作，客機折返停機坪。

事後，航空公司發聲明强調，「乘客和機組人員的安全和福祉向來是最優先考慮」，承諾會與有關當局合作，防止再發生同類事件。

同場加映：飛機5大衛生黑點

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中暑處理方法

「中醫爸B」馬琦傑醫師曾表示，小朋友若出現中暑情況，應立即降溫處理，否則容易有生命危險。他指出，如中暑未妥善處理，可能有30-80%死亡率。建議可遵循以下步驟處理：

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