生蛇｜免疫力差或年紀大生蛇風險特別高　「蛇針」PayMe限時優惠盡早接種　為健康把關

超過97%香港人年幼時曾生過水痘，原來在病癒後，這種水痘帶狀疱疹病毒會潛伏在體內，待我們的免疫水平下降時，再次活躍過來，導致「生蛇」。其中免疫能力較差、年紀較大、或患有慢性疾病人士，均是「生蛇」高危一族。有醫療機構近日與滙豐電子支付平台合作，提供快閃折扣優惠，只要預約接種新一代「蛇針」，即享港幣$1,000優惠，與大家共同抗「蛇」。

「生蛇」初期，患者皮膚可能會感到痕癢及疼痛，並於數日後陸續出現紅疹及神經痛，有如火燒、電擊及針刺的感覺，而紅疹本身會帶有水泡，再蔓延成帶狀，期間更可能出現膿疱或血水。

蛇後神經痛 可長達十年

若然出現相關徵狀，最好盡快求診，並需於黃金72小時內透過服用抗病毒藥物，清除體內活躍的病毒及加快紅疹痊癒。一旦治療被延誤，就只能透過止痛藥物減低「生蛇」的痛楚。據統計，大約20%之60至65歲患者會患上蛇後神經痛；30%之85歲以上患者，更因此患上長期神經痛而需要服用止痛藥。

正因如此，醫學界早鼓勵50歲以上及18歲以上（免疫力較差群組）等高風險人士，盡早接種俗稱「蛇針」的疫苗，以減低「生蛇」及「蛇後」神經痛發生的風險。現時，接種相關疫苗合共2針，第2針須於注射第1針後相隔2至6個月接種，愈早接種，愈能減低發病風險。

快閃優惠價 鼓勵齊接種

全香港最大非醫院醫療服務供應商「醫思健康」為鼓勵市民接種「蛇針」，近期與滙豐電子支付平台「PayMe」合作，用戶只要在平台領取快閃優惠券，再於「醫思健康」旗下的香港仁和體檢預約接種新一代「蛇針」，便可扣減港幣1,000元。優惠券將不定期於滙豐「PayMe」平台快閃出現，換完即止。

提供是次優惠的「醫思健康」致力提供全方位醫療服務，包括健康檢查、疫苗接種、實驗室檢測、影像診斷、基礎醫療、專科諮詢、牙科及痛症管理，同時也提供醫學及生活美容、養生及獸醫等服務，至今經營總面積約698,000平方呎、合共166個服務點，擁有45個多元化品牌，提供高端及大眾的選擇，滿足市民需求。

而旗下的「香港仁和體檢」向來推動及發展「預防醫學」，積極推動一站式醫療健康管理服務，以預防醫學、體檢服務、疫苗接種、營養諮詢、脊科診斷、健康管理為六大核心業務。如患者有需要，可獲轉介至其他專科，做到一站式「無縫對接」的醫療服務，由「預防醫療」到「精準醫療」一應俱全。

預防生蛇詳情，歡迎向「醫思健康」查詢 https://bit.ly/3uLYyDR