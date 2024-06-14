離地首相丨讀貴族私校牛津學霸逾50億身家　辛偉誠被問童年遺憾：無得睇收費電視

▲ 辛偉誠近日接受英國獨立電視台（ITV）專訪。（影片截圖）

【英國大選/英國首相/辛偉誠/離地首相】英國將於7月4日舉行大選，現年44歲的執政保守黨黨魁、首相辛偉誠（Rishi Sunak）近月積極參與競選活動，由於他出身貴族名校，又畢業於牛津及史丹福大學，加上有「印度Bill Gates」之稱的富貴外父，一向被人批評離地，他最近受訪時極力想表現貼地感，但被問到童年童年遺憾，他竟回答無得睇收費電視，因而再次遭選民炮轟。

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父母投放大量教育資源

辛偉誠近日接受英國獨立電視台（ITV）專訪，選舉在即，辛偉誠極力想表現自己了解普羅大眾的生活，他表示自己的父母胼手胝足、將所有資源優先放在他的教育。當主持人問他在成長中有沒有缺乏甚麼，他即回答「有」，

我的家人移民到這裡時身無分文，我就是這樣長大，我是在努力工作的價值觀中長大的。我沒有很多東西，因為我的父母想把一切都投入到我們的教育中。

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被轟離地不了解民生

主持人再追問，辛偉誠認為自己在童年成長過程中，有沒有試過需要犧牲某些事情，他空泛地表示「很多東西」，但就無法舉出例子。之後他補充，童年時有各種各樣的東西想要，但不能擁有，例如是收費電視台，

較著名的是天空電視台（Sky TV），這是我成長中從未擁有過的東西。

辛偉誠堅稱，儘管自己比國王更富有，但他能透過與選民交談、解釋不同政策，來了解選民的擔憂，並幫助支持經濟狀況不如他的人們。不過，在英國經濟蕭條下，辛偉誠的回應，未能與英國公眾產生共鳴，媒體和選民都質疑他是否理解普通市民的困難，難以扭轉他離地和不了解民生的印象。

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牛津史丹福學霸

事實上，辛偉誠來自一個印度裔家庭，父親是醫生，母親則是藥劑師，開設自己的藥局。辛偉誠在1980年於英國修咸頓（Southampton）出生。父母安排他入讀貴族寄宿學校溫徹斯特公學（Winchester College），以2024/25學年計，學費加宿費每年為51,855英鎊（約51.6萬港元）。

其後，辛偉誠考入牛津大學，修讀政治、哲學和經濟學學位，之後在美國史丹福大學取得工商管理碩士學位（MBA）。大學畢業後，辛偉誠投身金融界，先後在高盛投資銀行擔任分析師，以及在對沖基金管理公司做合夥人。

他自2015年踏入政界，當選為列治文（約郡）國會選區議員，2019年擔任時任財政大臣賈偉德（Sajid Javid）的財政部首席秘書，直至2020年2月成為財政大臣，並於2022年出任首相。

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「印度Bill Gates」做外父

辛偉誠在史丹福讀書時認識了現在的妻子Akshata Murthy，夫妻婚後育有兩名女兒。Akshata是印度億萬富豪、IT巨頭公司「Infosys」創辦人Narayana Murthy的女兒，而Narayana Murthy被外界形容為「印度Bill Gates」。據知Akshata持有Infosys公司0.91%的股份。

據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）2023年富豪榜，兩夫妻財產達5.29億英磅(約52.7億港元），排名第275位，低於2022年的第222位，原因是他們持有的Infosys的股價下降。

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