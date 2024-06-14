  • 28°C
香港時間 : 2024614日 (五) 11:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

離地首相丨讀貴族私校牛津學霸逾50億身家　辛偉誠被問童年遺憾：無得睇收費電視

家事百科

撰文： 林愛娜

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

辛偉誠近日接受英國獨立電視台（ITV）專訪。（影片截圖）

【英國大選/英國首相/辛偉誠/離地首相】英國將於7月4日舉行大選，現年44歲的執政保守黨黨魁、首相辛偉誠（Rishi Sunak）近月積極參與競選活動，由於他出身貴族名校，又畢業於牛津及史丹福大學，加上有「印度Bill Gates」之稱的富貴外父，一向被人批評離地，他最近受訪時極力想表現貼地感，但被問到童年童年遺憾，他竟回答無得睇收費電視，因而再次遭選民炮轟。

最新影片：

TOPick一分鐘
影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　3款證件相修圖APP推介+教學

父母投放大量教育資源

辛偉誠近日接受英國獨立電視台（ITV）專訪，選舉在即，辛偉誠極力想表現自己了解普羅大眾的生活，他表示自己的父母胼手胝足、將所有資源優先放在他的教育。當主持人問他在成長中有沒有缺乏甚麼，他即回答「有」，

我的家人移民到這裡時身無分文，我就是這樣長大，我是在努力工作的價值觀中長大的。我沒有很多東西，因為我的父母想把一切都投入到我們的教育中。

點擊圖片放大
+7
+6

被轟離地不了解民生

主持人再追問，辛偉誠認為自己在童年成長過程中，有沒有試過需要犧牲某些事情，他空泛地表示「很多東西」，但就無法舉出例子。之後他補充，童年時有各種各樣的東西想要，但不能擁有，例如是收費電視台，

較著名的是天空電視台（Sky TV），這是我成長中從未擁有過的東西。

辛偉誠堅稱，儘管自己比國王更富有，但他能透過與選民交談、解釋不同政策，來了解選民的擔憂，並幫助支持經濟狀況不如他的人們。不過，在英國經濟蕭條下，辛偉誠的回應，未能與英國公眾產生共鳴，媒體和選民都質疑他是否理解普通市民的困難，難以扭轉他離地和不了解民生的印象。

延伸閱讀：英國大學排行榜

點擊圖片放大
+9
+8

牛津史丹福學霸

事實上，辛偉誠來自一個印度裔家庭，父親是醫生，母親則是藥劑師，開設自己的藥局。辛偉誠在1980年於英國修咸頓（Southampton）出生。父母安排他入讀貴族寄宿學校溫徹斯特公學（Winchester College），以2024/25學年計，學費加宿費每年為51,855英鎊（約51.6萬港元）。

其後，辛偉誠考入牛津大學，修讀政治、哲學和經濟學學位，之後在美國史丹福大學取得工商管理碩士學位（MBA）。大學畢業後，辛偉誠投身金融界，先後在高盛投資銀行擔任分析師，以及在對沖基金管理公司做合夥人。

他自2015年踏入政界，當選為列治文（約郡）國會選區議員，2019年擔任時任財政大臣賈偉德（Sajid Javid）的財政部首席秘書，直至2020年2月成為財政大臣，並於2022年出任首相。

點擊圖片放大
+6
+5

「印度Bill Gates」做外父

辛偉誠在史丹福讀書時認識了現在的妻子Akshata Murthy，夫妻婚後育有兩名女兒。Akshata是印度億萬富豪、IT巨頭公司「Infosys」創辦人Narayana Murthy的女兒，而Narayana Murthy被外界形容為「印度Bill Gates」。據知Akshata持有Infosys公司0.91%的股份。

據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）2023年富豪榜，兩夫妻財產達5.29億英磅(約52.7億港元），排名第275位，低於2022年的第222位，原因是他們持有的Infosys的股價下降。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】

家庭關係 辛偉誠 英國 選舉 政治 經濟衰退 英鎊 牛津大學 爸媽心聲 家庭教育

最高瀏覽

戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
六合彩︱第65期攪珠有結果　即對號碼頭獎有無你份
六合彩︱第65期攪珠有結果　即對號碼頭獎有無你份
急症室最長等候時間（06月14日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月14日 時間04:05）