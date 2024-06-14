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法國國寶級歌手Françoise Madeleine Hardy癌逝　終年80歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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被滾石雜誌選為「史上最偉大200位歌手」的法國國寶級歌手馮Françoise Madeleine Hardy不敵癌魔逝世，她的兒子Thomas Dutronc在本月12日透過IG證實此不幸消息，寫道：「母親走了…」，全球各地歌迷紛紛表哀悼。

綜合外媒《Variety》、《BBC》報道，Françoise Madeleine Hardy患有淋巴癌和咽喉癌，無法自行吞嚥，連唾液都無法正常產生，更於去年12月致函法國總統Emmanuel Macron要求合法化安樂死，一度引起法國討論。

Françoise Madeleine Hardy兒子在去年11月接受法國媒體訪問指，母親在經歷50多次放射治療後，已無法忍受病痛的折磨，曾形容自己「被囚禁在軀體內，等待終結」。

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法國金曲天后

Françoise Madeleine Hardy在1944年於巴黎出生，1962年在法國唱片公司Disques Vogue首次發表音樂作品，並透過歌曲《Tous les garçons et les filles》成名。

她主要以唱憂鬱抒情歌曲聞名，在1960年代初期作為yé-yé浪潮的領軍人物而聲名鵲起。除母語法語外，還用英語、意大利語和德語演唱。她的職業生涯跨越50多年，發行30多張專輯。

在1960年代事業高峰期之後一段長日子，她仍然是法國歷史上最暢銷的歌手之一，並繼續被視為法國流行音樂和時尚界的標誌性和影響力人物。

她在1981年結婚，獨子Thomas Dutronc也是名音樂人。

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