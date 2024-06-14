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芫茜控｜芫茜有助促進血液循環 公關達人推介3間港產必食芫茜店

休閒消費

發布時間： 49 分鐘前

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公關達人推介3間港產必食芫茜店。

有些食物，小時很討厭，但一去到中年，卻莫名其妙地愛上了，例如：芫茜。芫茜很特別，喜歡的人很喜歡，反之亦然，沒有中間位。大量研究已證實，人類口味會隨年齡而變。初生嬰兒約有一萬個味蕾，且每兩周就會由新成長的味蕾代替，但人愈大，味蕾數目會變少和更新速度變慢，故兒時覺得怪味、苦味的食物，到成年後再嘗，味道或不那麼強烈。或因如此，我兒時極抗拒芫茜，但踏入中年，忽然有日覺得它沒以前那種怪味，且還嘗到一股獨有香味，一頭栽進變成超級芫茜控。

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芫茜是好東西，《本草綱目》：「胡荽辛溫香竄，內通心脾，外達四肢，能辟一切不正之氣，故痘疹出不爽快者，能發之。」由於芫茜性溫，歸肺、脾、胃經，可助袪除寒邪、溫中健胃，促進血液循環、為身體獲取微量元素，適合寒性體質。坊間流傳芫茜皮蛋湯可下火之說，很多人以為芫荽是寒涼食材，實則剛剛相反，芫茜是辛溫之物，皮蛋才是肩負清肺熱、瀉大腸火之任務。若你也跟我一樣，也是個芫茜控，那就要嘗嘗我的心水：

一、西九戲曲中心「遊園．茶記」，其芫茜湯底車仔麵尤其聞名，大碗由芫茜和雞湯熬成的綠色湯底、車仔麵上鋪滿芫茜，芫茜控不能錯過。

二、冰箱常備生餃子，是來自「餃里」的香茜鮮肉餃。老闆本是設計師，只因老婆愛吃餃子，於是辭工全職包餃子。其餃子皮薄餡靚，真材實料，脹卜卜的，除了芫茜口味，紫菜鮮肉餃、芹菜鮮肉餃、韭菜鮮肉餃我也喜愛。嗜辣者，我強烈推介他們的手工辣菜脯，畫龍點睛！此店在屯門起家，但炮台山和紅磡黃埔有分店。

三、永樂粉麵廠的濃香魚湯芫荽麵，我起碼要看見有兩大袋（十二件裝一袋）放在廚房才安心。其麵質極佳，烹調方便，芫茜控如我，用上湯煮麵時再放大量新鮮芫茜，嘩，那碗麵簡直無得頂！

以上介紹的都是香港製造，食得安心又放心，且還可支持下香港飲食業，我這個超級芫茜控在所不辭！

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