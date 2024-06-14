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落雨返工｜天文台發出紅雨警告　暴雨返工濕身濕鞋必學5招快速乾鞋除臭法

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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天文台發出紅雨警告，暴雨返工濕身濕鞋，必學5招快速乾鞋除臭法。

【暴雨／紅雨／大雨／濕身濕鞋／快速乾鞋／防臭/辦公室】本港近日持續受大雨影響，天文台今早（14日）10時發出紅色暴雨警告信號。面對暴雨仍要返工的打工仔，難免會濕身濕鞋，全日罨住既不舒服，還會有臭味兼對皮膚不好。為此，本報整理了5招快速乾鞋的方法，讓大家免除煩惱。

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5招快速乾鞋方法

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保持乾爽小貼士

如果上班時剛好遇上大雨，弄濕了鞋子，皮膚科專科醫生陳厚毅建議大家馬上印乾鞋子，因為長期相處於潮濕的環境，容易有感染細菌或真菌的問題。

大家可以用毛巾或者面紙印乾鞋子！

他指穿著後的鞋，基本上清洗過弄乾後，細菌及真菌滋生的情況都會少很多，再把鞋子曬乾已經有殺菌的功效。如果想再噴一些消毒用品，也是可以的。如果鞋子已經破損，又不能完全烘乾，或者要考慮更換一雙鞋子了。

如果不想因下雨罨著雙腳，陳醫生有以下實用小貼士：

1.在戶外穿著雨靴

雨靴防水不怕弄濕雙腳，不過陳醫生指雨靴的透氣力較弱，建議大家定時把雨靴放在陽光下曬，保持乾爽，避免增加細菌及真菌機會。

2.在公司擺放後備鞋子

在雨季日子預備後備的鞋子放在公司，方便替換，避免雙腳在公司長期處於潮濕的情況下。

女士們返公司途中可穿矮踭鞋，回到公司才換回自己喜歡的高踭鞋。這樣，雙腳才不用處於這麼辛苦的狀態之下。

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