天使綜合症丨最初難向父母交代Asher患病　何雁詩夫婦：好有信心阿仔好快行到

▲ 何雁詩夫婦交代兒子最新情況。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）早前公布兩歲兒子鄭讚廷（Asher）不幸確診患「天使綜合症」。

在昨日（6月13日），鄭俊弘夫婦現身新城廣播接受薛家燕、范振鋒、思敏《開心大派對》節目錄音訪問，並帶著正能量笑容呼籲公眾加深認識「天使綜合症」罕見疾病及支持者患者和家人。

天使綜合症丨家燕姐被鄭俊弘夫婦堅強感動 眼濕濕擁抱何雁詩

何雁詩感難向父母交代

鄭俊弘、何雁詩談到最初Asher做檢查時，各項指數均屬正常，直至兒子歲半左右，醫生建議做基因排序，直至年尾出報告，Asher確診患「天使綜合症」。

何雁詩指收到報告後，感難以向父母交代，她稱：「特別係我同爸爸講之前，猶豫咗好耐，驚佢年紀大。好驚訝係佢雖然唔開心，但好堅強，反而勉勵番我哋轉頭，鼓勵我哋要有番自己生活，一家人搵方法面對。」

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「好有信心阿仔好快行到」

鄭俊弘了解有患「天使綜合症」的小朋友在五、六歲左右會有一點說話能力，並說：「大部份個個都行到，所以我好有信心阿仔好快行到，亦都好快叫到『爹哋媽咪』，呢個我好有信心，因為我見到佢哋個個都好可以。」

何雁詩認為不能想得太遠，認為一天有少少進步已很好，並希望醫學進步可幫助患罕見病的小朋友。

▲ 家燕姐眼濕濕。

透露Asher最新情況

鄭俊弘夫婦指有帶兒子去游水，鄭俊弘說：「因為喺水面學到好多嘢。有好多都話，小朋友本身唔識爬，但喺水入面學識游，亦都學識咗爬呢個動作。」

何雁詩也有談到兒子現時的情況，她帶笑地說：「佢幾時都好happy，瞓覺又happy，起身又happy。」她指每一個星期也有治療安排，也會平衡兒子的作息時間。

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