  • 29°C
香港時間 : 2024614日 (五) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天使綜合症丨最初難向父母交代Asher患病　何雁詩夫婦：好有信心阿仔好快行到

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

何雁詩夫婦交代兒子最新情況。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）早前公布兩歲兒子鄭讚廷（Asher）不幸確診患「天使綜合症」。

在昨日（6月13日），鄭俊弘夫婦現身新城廣播接受薛家燕、范振鋒、思敏《開心大派對》節目錄音訪問，並帶著正能量笑容呼籲公眾加深認識「天使綜合症」罕見疾病及支持者患者和家人。

天使綜合症丨家燕姐被鄭俊弘夫婦堅強感動　眼濕濕擁抱何雁詩

何雁詩感難向父母交代

鄭俊弘、何雁詩談到最初Asher做檢查時，各項指數均屬正常，直至兒子歲半左右，醫生建議做基因排序，直至年尾出報告，Asher確診患「天使綜合症」。

何雁詩指收到報告後，感難以向父母交代，她稱：「特別係我同爸爸講之前，猶豫咗好耐，驚佢年紀大。好驚訝係佢雖然唔開心，但好堅強，反而勉勵番我哋轉頭，鼓勵我哋要有番自己生活，一家人搵方法面對。」

點擊圖片放大
+8
+7

「好有信心阿仔好快行到」

鄭俊弘了解有患「天使綜合症」的小朋友在五、六歲左右會有一點說話能力，並說：「大部份個個都行到，所以我好有信心阿仔好快行到，亦都好快叫到『爹哋媽咪』，呢個我好有信心，因為我見到佢哋個個都好可以。」

何雁詩認為不能想得太遠，認為一天有少少進步已很好，並希望醫學進步可幫助患罕見病的小朋友。

家燕姐眼濕濕。

透露Asher最新情況

鄭俊弘夫婦指有帶兒子去游水，鄭俊弘說：「因為喺水面學到好多嘢。有好多都話，小朋友本身唔識爬，但喺水入面學識游，亦都學識咗爬呢個動作。」

何雁詩也有談到兒子現時的情況，她帶笑地說：「佢幾時都好happy，瞓覺又happy，起身又happy。」她指每一個星期也有治療安排，也會平衡兒子的作息時間。

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜葉泓聲身兼多職榮升咖啡店老闆　與陳樂榣譜姐弟戀認思想傳統想追仔

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖　與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命
10:00 2024/06/05
天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖　與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦發起辦慈善演唱會　 何雁詩：讓罕見能被看見
16:40 2024/06/05
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦發起辦慈善演唱會　 何雁詩：讓罕見能被看見
天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
11:09 2024/06/06
天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
天使綜合症│鄭俊弘何雁詩稱愛兒比自己生命更重要　見Asher有小進步已感欣慰
19:46 2024/06/07
天使綜合症│鄭俊弘何雁詩稱愛兒比自己生命更重要　見Asher有小進步已感欣慰
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦計劃想生多個　何雁詩表明不捨把兒子送院舍寄宿　
12:56 2024/06/09
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦計劃想生多個　何雁詩表明不捨把兒子送院舍寄宿　
天使綜合症丨免影響情緒與鄭俊弘分開喊　何雁詩愛兒半歲已察覺發展有異
10:28 2024/06/11
天使綜合症丨免影響情緒與鄭俊弘分開喊　何雁詩愛兒半歲已察覺發展有異
天使綜合症丨家燕姐被鄭俊弘夫婦堅強感動　眼濕濕擁抱何雁詩
21:15 2024/06/13
天使綜合症丨家燕姐被鄭俊弘夫婦堅強感動　眼濕濕擁抱何雁詩

你可能感興趣

天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖　與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命
10:00 2024/06/05
天使綜合症│何雁詩攬詠寧送溫暖　與基金會創辦人一家互相扶持：用生命感動生命
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦發起辦慈善演唱會　 何雁詩：讓罕見能被看見
16:40 2024/06/05
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦發起辦慈善演唱會　 何雁詩：讓罕見能被看見
天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
11:09 2024/06/06
天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備
鄭俊弘 何雁詩 娛樂人物職業 歌手 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
返老還童｜46歲富豪花千萬抗老7個月心臟年輕9歲　醫生揭降心血管年齡1大關鍵
返老還童｜46歲富豪花千萬抗老7個月心臟年輕9歲　醫生揭降心血管年齡1大關鍵
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
急症室最長等候時間（06月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月14日 時間12:05）