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乾衣方法｜紅色暴雨孩子返放學校服鞋襪濕透　8招快速乾鞋法+2物輕鬆KO衣服噏味

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 58 分鐘前

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紅雨下8招快速乾鞋法+2物輕鬆KO衣服噏味。

【天文台/天氣/落雨/黃雨/免費快速乾鞋方法/生活智慧】天文台今早（14日）10時發出紅色暴雨警告。教育局宣布，所有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。小朋友返放學撞正落雨，校服、鞋襪容易被淋到濕透，濕漉漉「罨住」雙腳，隨時造成難聞腳臭，甚至誘發「香港腳」。TOPick整合快速乾鞋方法，以及室內晾衫快乾除臭貼士，各位家長即睇詳情！

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影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　3款證件相修圖APP推介+教學

小朋友返到學校濕腳點算好？家長可以準備一些較輕便的物品給孩子帶返學，以加快弄乾鞋襪的速度，例如報紙、廚房紙、暖包、竹炭包、食物乾燥劑等塞入鞋襪，或者帶多兩個水樽晾鞋。即睇各種乾鞋襪方法︰

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乾鞋方法｜1. 塞報紙

把報紙揉成一團，塞進鞋子裡，再用報紙包好鞋子並用橡筋固定。建議定時更換報紙，以加快鞋子乾燥速度。但是要注意，報紙的油墨可能會染污鞋子。

乾鞋方法｜2. 用廚房紙

先用廚房紙吸走水氣，然後用風扇吹乾。如鞋子需要更快乾，可以使用風筒，但需要注意保持距離和使用低溫和低風速的風。

乾鞋方法｜3. 使用暖包

冬天使用完的暖包，可以留來放進濕透的襪子或鞋子裡，可以慢慢地把它們烘乾。

乾鞋方法｜4. 放置竹炭包

竹炭有吸濕除臭功效，家長可購買一些鞋子專用的竹炭包，將其放入鞋子便可。於乾燥日子曬乾後，數月內可以不斷重用，一對售價約15至60元不等。

乾鞋方法｜5. 放入食物乾燥劑

吃完零食後，別急著丟掉包裝內的乾燥劑，可將其放於鞋子內，有除濕的作用。

乾鞋方法｜6. 水樽及玻璃樽晾鞋法

將鞋子垂直掛在水樽及玻璃樽上，比只靠在牆風乾快2至3倍，平時洗鞋後也適宜用此方法風乾。

假如空水樽太輕身，未必架得起較大的鞋子，可在倒入水增加重量。此外，用報紙塞鞋後再掛在水樽晾乾，更為有效。

乾鞋方法｜7. 用乾手機

如果鞋襪太濕，可以用乾手機吹乾，但切勿長時間以熱風吹鞋，以免破壞鞋子的材質，導致鞋子變形。

乾鞋方法｜8. 乾鞋機

此外，電器舖亦有售電熱乾鞋機，價錢500多元；日本公司Thanko更推出了小型乾鞋機，只要夾在鞋上、插上USB，其發熱器便會向鞋內送出熱風，據說約需3小時便可將鞋吹乾。

室內晾衫快乾除臭

落雨天衣物難晾乾，更容易發出陣陣「噏」味。在潮濕天氣下該如何加快衣物去濕，去除衣物酸臭噏味呢？其實從洗衣前以至洗衣過程中，乃至晾衫時都有很多好方法助你去除濕氣，加快衣物乾透，並去除陣陣噏味。

室內晾衫快乾除臭｜1. 梳打粉+檸檬酸

TOPick曾訪問育有一子的手作達人Billie Ng（吳斯翹）向她請教天然的衣物防臭噏大法，3個步驟如下：

  • 將梳打粉放進一盤水中，待溶解後再浸衣物，需時一小時以上；
  • 沖淨衣物後再放在清水中，之後放檸檬酸，再浸衣服半天；
  • 最後可將衣物放入洗衣機洗淨，但不用柔順劑。

室內晾衫快乾除臭｜晾衫前去濕法

日本家事專家每田祥子，也曾分享室內晾乾衣物，並讓衣物清爽無味的妙法。

  • 選用「大洞」的洗衣籃，有助濕氣蒸發。
  • 洗衣前將衣物翻面，衣物內面接觸肌膚，會沾有汗垢油漬，將衣物裡外反轉地洗滌不但能防止掉色，還可讓衣物快乾。
  • 衣服進行脫水程序前，打開洗衣機蓋，將乾毛巾扔進洗衣機，可發揮吸水作用並增加衣物重量，加快乾衣。

室內晾衫快乾除臭｜晾衫期間加快乾衣法

  • 衣物洗淨後立即取出，否則洗衣機會成為細菌溫床，產生異味。
  • 晾衫時衣物保持一個拳頭的距離，讓衣物之間保留空間有助空氣流通。
  • 晾衫處的地板鋪報紙，可降低室內濕度。
  • 開風扇助空氣流通。

快速乾衣3大方法：

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