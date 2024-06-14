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繁花劇透丨第10集劇情預告　李李承蒙阿寶幫助如約借出頂頭包間

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，第9集講到黃河路老闆娘們各個不是吃軟飯的，為了看李李出醜，她們早就在至真園訂好了位子……

第10集 （14/6）

關鍵時刻，玲子也出面替阿寶解決問題了，她是神通廣大的上海老闆娘，沒有辦不到的。

阿寶篤悠悠在夜東京後廚炒飯，坐鎮後方。小分隊按照玲子指令也悄悄出發。一輛巴士停在至真園門口，是爺叔請的港廚班底到了。

胖廚見到這場面，險些背過氣去。盧美琳等老闆娘現身至真園包廂，揚言一定要吃大王蛇，否則就算李李欺客。

說話間，已是劍拔弩張。電梯打開，殺氣陣陣，是杜紅根帶了幾十個手下趕到。

紅根來歷複雜，老早是盧美琳前男友。紅根帶頭發難。十萬火急之時，李李篤定遞上爺叔給她的字條，紅根一瞥之下，竟頹然落座。

至真園推出了三道名菜，黃河路上下震動，客人重新湧進至真園。

一場轟轟烈烈的黃河路保衛戰就此落幕。李李承蒙阿寶的幫助，如約借出她的頂頭包間。入夜，阿寶竟自己來了。

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