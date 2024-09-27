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戒窮秘訣｜戒掉4個讓人變窮的小習慣　留意1種消費陷阱以免慳錢變燒錢

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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若能我們戒掉以下4個「變窮的小習慣」，財富自然會逐漸累積下來。(iStock圖片)

理財是一種長期作戰的過程，每個生活的小習慣，長遠下來也會對我們累積財富有一定影響。很多人一直累積不到財富，原來是我們一直忽視小習慣。若能我們戒掉以下4個「變窮的小習慣」，財富自然會逐漸累積下來。

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變窮習慣｜1. 不必要的社交聚會

俗語說「識人好過識字」，令到不少人樂於參加社交聚會藉以拓展人脈，然而不必要的聚會過多時，將會令你不知不覺間變窮，原因是人們往往無法衡量自己的開支，只要被邀請就會出席，卻發現參與聚會過後，人脈拓展沒有，只是被當成「埋單」的一份子，故此應學習拒絕不必要的聚會更實際。

變窮習慣｜2. 購入不實用的東西

不少人為了追求小確幸，會選購一些小物。不過購入這些不實用的東西，往往比起花費高昂購買貴的東西更不值得，因為花錢投資一些名牌手袋或是手錶，內裡存在增值的空間，相反入手買了自己用不到的東西，絕對是浪費金錢的行為，建議每次消費時應先想清楚該物品屬於想要或是必要。

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變窮習慣｜3. 月光族不儲錢

面對社會壓力，很多人選擇躺平，只求讓自己生活舒適，寧願成為「月光族」每月將人工花清光享受。雖然看似每月都能安穩地應對生活，其實不然，這種消費模式早晚會出事，當有緊急開支，如醫療、工作變更，就會無從應付。應學會在自己的能力範圍內控制開支，不要習慣「搵多少，用多少」，建議先存下一定後備資金再去支配開銷。

變窮習慣｜4. 被省錢推銷策略迷惑

市面上不少店舖都推行會員制、辦卡、印花等推銷策略，許多人對這些完全沒有抵抗力。往往這些換取印花、會員卡，事前都需要先花費，即使目的是讓自己更省錢，卻要先花更多的錢去換取，就會墜入「省錢迷思」之中。就如現時市場興起的健身課程祉美容療程，在開始前要先花數千元辦理入會，往往報名後很多人未能持之以恆上課至最後，最終得不償失，故此應停止這種莫名開銷較好。

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