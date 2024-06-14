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文化藝術｜創意香港改組為文創產業發展處　設新專組開拓海內外商機

社會

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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文化體育及旅遊局轄下的創意香港今日（14日）起，改組成為文創產業發展處（文創處），以產業導向為原則，積極推動文化藝術和創意業界產業化發展，落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。

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文體旅局局長楊潤雄說，《行政長官2023年施政報告》宣布將創意香港改組成文創處。文創處會發揮更主動和積極的角色，加強支援文化藝術和創意業界的發展。

楊潤雄補充，文創處會設立新專組，主動為相關業界在香港以外物色機會，積極帶領業界組團到世界各地參展及演出，向外輸出香港文創產業，為業界拓展商機，並藉此提升香港的國際地位；同時會繼續在業界發掘合適及具潛質的項目，推動跨界別、跨文化藝術領域的內容應用，加強對業界在內容流通方面的支援；加強促進創造和生產文化知識產權，推動文化知識產權交易，並發掘更多商機和商業化機會，以提升經濟效益。

創意香港於2009年6月成立，專責推動香港創意產業的發展。改組後，文創處將為文化和創意業界提供一站式服務與支援，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。

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