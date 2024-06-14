時尚速報｜Issey Miyake首次聯乘New Balance球鞋　　MT100型號3色選擇今日正式上架

▲ ISSEY MIYAKE X New Balance備有黑、白和藍綠色可供選擇。（$1,950/圖片品牌提供）

高級時裝品牌和運動品牌推出聯乘球鞋已經不是甚麼新鮮的事情，但對於日本有3大時裝巨頭，其中的一位Issey Miyake來說，今天在香港正式上架的Issey Miyake X New Balance MT100球鞋，卻是他首次與運動品牌合作，大家又豈可走漏了眼﹗

Issey Miyake姍姍來遲的選擇是New Balance的越野鞋款MT 10O。品牌的主線設計師近藤悟史（Satoshi Kondo）表示揀選這鞋款的靈感，來自感性的身體和赤腳形態以作概念，而不謀而合的是2011年New Balance推出這球鞋時的設計概念，正是希望給跑友們一個如像赤腳跑步的感覺，同時又提供適當的保護。

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當然，落在ISSEY MIYAKE手上又鞋身又豈會沒有改動？鞋面將輕盈透氣的網布與優質皮革互相結合，並配備細繩狀鞋帶，鞋面綁帶和鞋墊均採用耐磨橡膠製造，鞋中底採用最小的緩震，鞋外底的設計著重抓地力和耐用性，採用有突出的形狀可增穿者在各種環境和地形的牽引力。此外，傾斜造型的 NL1鞋楦配有寬大的鞋頭，方便腳趾伸展和活動。

產品查詢：2110 1372

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