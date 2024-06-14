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前世情人｜被太太埋怨「太縱你兩個女」 鄭丹瑞：繼續寵愛兩個前世情人

育兒資訊

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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鄭丹瑞與女兒合照。

做了十年人夫後，接下來就加多另一重身份：做了三十多年的人父。最近，竟被老婆大人埋怨：「你太縱你兩個女。」「你依家至知咩？」我笑我老婆後知後覺。兩個女兒在成長過程中，是她們的母親全職二十四小時跟進，那陣搏殺期，經常要拍戲拍到天昏地暗，所以特別珍惜天倫樂時間，可以的話，管接管送，車出車入，隨傳隨到！

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但即使如此，跟兩個女兒真正有質素的相處時間quality time不多，那並不是我想要的家庭相處模式；思前想後，終於把心一橫，暫時放低最喜歡的電影拍攝，找一份朝九晚五的工作，規定自己每天晚上都要在家跟女兒吃晚飯，跟她們談天說地，陪她們一起長大。

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從那時開始，我從不錯過女兒學校一年兩次的家長日、畢業禮，看着她們每年參加畢業舞會，由穿白雪公主式的party dress，到吊帶背心高跟鞋，看着她們打扮得如彩雀般赴會，我跟老婆講笑說：「阿女出世，我寫咗首《那夜我替女兒R背脊》，今年佢十六歲，係時候出下集《今夜我的女兒露背脊》嘞！」

歌詞還未動筆，轉眼她們已過了29+1；我雖已習慣晚晚在家吃飯，但今天能夠一家四口吃飯的機會已不多，因為她們都有自己的事業和愛情，有自己的人生路要行，所以，我就只能在她們工作、拍拖，拼事業的空隙，盡量寵錫她們。

我理解老婆大人的「你太縱你兩個女」的投訴，但不好意思，你就由得我繼續寵愛我的兩個前世情人吧！父親節大晒！

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撰文 : 鄭丹瑞

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