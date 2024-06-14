鏗gry廚房丨36歲許廷鏗驚爆有嚴重脂肪肝　Alfred有肥肝需戒口做運動

▲ Alfred要注意身體。

歌手許廷鏗(Alfred）近年開設Youtube channel「鏗gry廚房」，為觀眾走訪香港各區美食，不過始終吃得太多，對身體也不太好。

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嚴重脂肪肝

Alfred自言近年發福不少，也開始擔心自己身體狀況，故早前他就做了檢查肝臟狀況，更發現自己有脂肪肝問題。

片中，Alfred檢查肝臟得出指數為323，一般而言280以上已屬犀利，即是屬嚴重脂肪肝級別。但Alfred還懂說笑指323是其幸運數字，全因這是其演唱會日期。

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戒口及多運動

由於現時擁有「肥肝」的Alfred，故他在飲食方面要戒口以及需要多運動。一班粉絲見狀，即留言叫Alfred要注意身體，更表示他只有36歲就有嚴重的脂肪肝，真的要小心。

脂肪肝在港漸見普遍，據統計，本港約有100萬人患脂肪肝，而脂肪肝更有機會演變成肝癌，後果嚴重。

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