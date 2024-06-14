沉默殺手｜法國國寶級歌手Françoise Madeleine Hardy罹兩癌病逝 其中1癌發展極迅速 醫生：6病徵速求醫

【癌症/法國/歌手/癌逝/抗癌/病徵/淋巴癌/咽喉癌】法國國寶級歌手Françoise Madeleine Hardy日前不敵癌魔逝世，享年80歲。她在生前被滾石雜誌選為「史上最偉大200位歌手」，其兒子Thomas Dutronc在本月12日透過IG證實此不幸消息，寫道：「母親走了…」，全球各地歌迷紛紛表哀悼。

最新影片：

綜合外媒《Variety》、《BBC》報道，Françoise Madeleine Hardy患有淋巴癌和咽喉癌，後期已無法自行吞嚥，連唾液都無法正常產生。她的兒子去年11月接受法國媒體訪問曾指出，母親在經歷50多次放射治療後，已無法忍受病痛的折磨，曾形容自己「被囚禁在軀體內，等待終結」。去年12月時，Françoise Madeleine Hardy更曾經致函法國總統Emmanuel Macron要求合法化安樂死，一度引起法國討論。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

職業生涯橫跨50多年 被譽爲法國金曲天后

Françoise Madeleine Hardy於1944在巴黎出生，1962年在法國唱片公司Disques Vogue首次發表音樂作品，並透過歌曲《Tous les garçons et les filles》成名。

她的作品以憂鬱抒情歌曲而聞名，在1960年代初期作為yé-yé浪潮的領軍人物而聲名鵲起職業生涯跨越50多年，發行30多張專輯，除母語法語外，亦會用英語、意大利語和德語演唱。她在1960年代踏入事業高峰期，之後一段長日子仍然是法國歷史上最暢銷的歌手之一，並繼續被視為法國流行音樂和時尚界的標誌性和影響力人物。其後她於1981年結婚，獨子Thomas Dutronc也是名音樂人。

淋巴瘤平均發病年齡為50歲

血液及血液腫瘤科專科醫生詹楚生表示淋巴瘤平均發病年齡為50歲，而患有淋巴瘤最明顯的症狀，就是在頸內、腋窩或腹股溝內（即小腹與大腿之間的位置），有一團沒有痛楚的腫塊。除此之外，淋巴瘤患者有可能消瘦、冒汗，或者發燒；全身持續痕癢；經常感到疲累；食慾不振及體重下降。由於病患病情可在幾個星期內迅速惡化，因此如發現身體出現以上症狀，應盡早求醫，以確定是否患有淋巴瘤。

淋巴癌：被稱為「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增生，形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為「霍奇金淋巴瘤」和「非霍奇金淋巴瘤」2大類，當中以本港第8號癌症殺手「非霍奇金淋巴瘤」較為常見，可從身體任何部位發病，且較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌3大類。其中惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

病徵易與其他疾病混淆

淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

口腔和咽喉癌10大常見徵狀

台灣耳鼻喉科主診醫生許嘉方曾指出，口咽癌腫瘤通常長於口腔後側位置，由於早期症狀不明顯，患者一般難以察覺，直至後期普遍會出現喉嚨疼痛、吞嚥困難、痰帶有血絲等病癥，發現時往往已錯過黃金治療期。根據香港癌症基金會資料，口腔或咽喉癌的徵狀視乎癌症發生的地方，而最常見的徵狀包括：