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結業潮｜魚米家全線結業最後分店月底關門　擁24年歷史曾掀魚腐魚湯米線熱潮

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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魚米家目前唯一一家、位於大角咀海桃灣的分店，因租約期滿，將營業至6月23日晚上9時。（OpenRice圖片）

【結業潮/魚米家/米線】疫情過後，結業潮仍未停止，又一連鎖食店「魚米家魚湯米線」宣布結業。擁有24年歷史的魚米家，全盛時期曾有逾10家分店，當年憑魚腐魚湯米線起家，堅持每天熬製新鮮魚湯，而魚腐彈牙鮮美獲得不少網民大讚真材實料。目前全港只剩下大角咀分店，將於6月23日結束營業。

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有網民日前上載相片到各大fb群組，指魚米家目前唯一一家、位於大角咀海桃灣的分店，因租約期滿，將營業至6月23日晚上9時，翌日便會正式結業，並感謝食客多年來的鼎力支持。據了解，結業主因是舖租太高，使他們無法負擔，只好無奈離場。

魚米家目前唯一一家、位於大角咀海桃灣的分店，因租約期滿，將營業至6月23日晚上9時。（香港茶餐廳及美食關注組fb圖片）

不少網民對最後一家魚米家結業，大感可惜，指是童年的集體回憶，「呢個時勢還要加租，啲業主真系好無良」、「係咪真正嘅結業潮現在至係序幕呢？」。但亦有人坦言，食物質素每況愈下，「初開時係好抵食，但越做越貴越做越衰」、「香港食市自己攞嚟，態度差，價錢貴，仲要十幾蚊茶錢，再加一，食幾百蚊裡面有百幾蚊係搶嘅」。

魚米家憑魚腐魚湯米線起家，新鮮魚湯、彈牙魚腐曾獲不少網民大讚真材實料。（OpenRice圖片）

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