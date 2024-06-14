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平機票｜樂桃航空暑假飛大阪來回連稅$1,319起　中午開賣優惠期僅5天

社會

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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樂桃航空暑假飛大阪單程只需$480起，來回連稅$1,319起，兼不收燃油附加費，今日（14日）中午12點於官網開賣，優惠期僅限5日。不過今次優惠只限傍晚機去早機返。

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旅行日期由6月21日至10月26日。以上價錢未包括託運行李及機上餐飲的費用，託運行李每程每件20公斤以下$270。

航班時間：

去程$480起，限坐航班MM066；17：20（香港時間）-22：10（大阪時間）

回程$440起，限坐航班MM063；08：40（大阪時間）-11：45（香港時間）

訂票日期：

2024年6月14日中午12時至6月18日 

旅行日期：

去程 2024年6月21日至7月7日、8月19日至9月12日、9月14日至9月27日、10月1日至10月9日、10月12日至10月26日

回程 2024年6月21日至7月16日、8月15日至9月1日（$480起）、9月2日至9月17日、9月19日至10月4日、10月9日至10月13日、10月15日至10月26日

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