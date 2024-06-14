上訴被拒｜聲援理大示威暴動罪囚52個月　23歲男生申定罪上訴許可被拒

▲ 聲援理大示威暴動罪囚52個月，23歲男生申定罪上訴許可被拒。（資料圖片）

2019年11月有示威者響應「圍魏救趙」行動，在理大外聲援校內示威者，其中案發時19歲男生（現年23歲）經審訊後被裁定暴動罪成，被判囚52個月，今（14日）就定罪申請上訴許可。上訴庭法官認為沒有可爭拗之處，故拒絕受理申請，將於3個月內頒布書面判決書。

上訴人羅澤琛（現年23歲），案發時19歲，於香港浸會國際學院修讀中文系副學士。上訴人今沒有代表律師，上訴庭引述其呈交的書面上訴理據指，原審暫委法官忽略了其答辯，以及其就政治背景之陳述，包括當時上訴人為副學士學士，只想到現場參觀或監察，並指於2014年佔中時亦曾到場參觀。

上訴庭法官則指，原審暫委法官於裁決時已觸及其被捕及作供之供詞，包括上訴人不認同暴力，甚至對使用暴力反感，上訴庭指原審暫委法官已考慮過其說法後拒絕接納證供。

律政司一方回應指，原審暫委法官已詳細解釋拒絕接納證供之因由，裁決合理及無可批評之處，因此認為定罪穩妥。上訴庭法官經考慮後，認為上訴人申請定罪上訴許可並無可爭拗之處，故不批准申請，將於3個月後頒布書面判決。

案中共有15名被告，控罪指他們於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。其中前學民思潮發言人黃子悅就暴動罪被判監37個月，13人判監36至52個月，16歲少年被判教導所。

案情指，有網民發起「圍魏救趙」行動，示威者無視警方警告佔領馬路，投擲至少251枚汽油彈，又以鐳射筆照射警方。黃子悅被截時戴着防護頭盔和防毒面具，身穿深色衣物。其餘被告則穿黑色衣物，佩戴或攜有防毒面具等裝備。

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記者：林育慧