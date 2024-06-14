愛滋病｜20歲男發燒1個月嚴重氣喘　照X光驚見「肺部整片霧化」醫生洞悉：是愛滋病

▲ 台灣一名20歲男子斷續發燒一個月，且肺部X光如磨砂玻璃，醫生憑3個跡象發現他患上愛滋病。

【發燒／氣促／氣喘/肺炎/肺囊蟲肺炎／愛滋病】身體若出現不適症狀，且持續一定時間，最好盡快求醫。台灣有醫生分享病例，指一名20歲男子斷斷續續發燒一個月卻不願求醫，之後因出現氣促的症狀，才在家人勸說下求診。醫生發現其肺部X光有如「磨砂玻璃」，疑似患上肺炎，因此決定加驗愛滋病，結果翌日便收到HIV病毒陽性的報告。

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綜合台媒報道，當地胸腔內科醫生蘇一峰近日在Facebook專頁分享病例，表示該名男子發燒長達一個月，卻選擇自行服用退燒藥，但情況未有好轉之餘，更出現氣促的症狀，最終在家人勸說下前往急症室求醫，隨後住院。

蘇一峰指，自己巡房時發現男子的肺部X光呈現瀰漫性的「毛玻璃樣變化」，懷疑對方患上「肺囊蟲肺炎」；而對方此前一直發燒，代表免疫力出現問題，再加上逃避求醫的態度，因此聯想到可能患上愛滋病。而經過追加的檢查後，結果亦證實蘇一峰的推測。由於愛滋病屬於法定傳染病，所以在為男子治療肺炎及處方抗HIV藥物的同時，按照規定亦必須通報。

根據台灣疾管署資料，肺囊蟲肺炎是常見的後天免疫不全症候群的定義感染症（AIDS-defining illness），大部份發生在HIV病毒感染後CD4下降到200以下的病人身上。其主要症狀為漸進性的呼吸短促、發燒、乾咳，其他症狀包括胸痛，極少數病人會咳血；而幼童重症者則可能產生發紺、鼻翼扇動和肋間凹陷等問題。

目前未有藥物根治愛滋病

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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