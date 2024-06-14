  • 29°C
香港時間 : 2024614日 (五) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

愛滋病｜20歲男發燒1個月嚴重氣喘　照X光驚見「肺部整片霧化」醫生洞悉：是愛滋病

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

台灣一名20歲男子斷續發燒一個月，且肺部X光如磨砂玻璃，醫生憑3個跡象發現他患上愛滋病。

【發燒／氣促／氣喘/肺炎/肺囊蟲肺炎／愛滋病】身體若出現不適症狀，且持續一定時間，最好盡快求醫。台灣有醫生分享病例，指一名20歲男子斷斷續續發燒一個月卻不願求醫，之後因出現氣促的症狀，才在家人勸說下求診。醫生發現其肺部X光有如「磨砂玻璃」，疑似患上肺炎，因此決定加驗愛滋病，結果翌日便收到HIV病毒陽性的報告。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？中醫拆解中暑成因＋4大急救穴位

綜合台媒報道，當地胸腔內科醫生蘇一峰近日在Facebook專頁分享病例，表示該名男子發燒長達一個月，卻選擇自行服用退燒藥，但情況未有好轉之餘，更出現氣促的症狀，最終在家人勸說下前往急症室求醫，隨後住院。

蘇一峰指，自己巡房時發現男子的肺部X光呈現瀰漫性的「毛玻璃樣變化」，懷疑對方患上「肺囊蟲肺炎」；而對方此前一直發燒，代表免疫力出現問題，再加上逃避求醫的態度，因此聯想到可能患上愛滋病。而經過追加的檢查後，結果亦證實蘇一峰的推測。由於愛滋病屬於法定傳染病，所以在為男子治療肺炎及處方抗HIV藥物的同時，按照規定亦必須通報。

根據台灣疾管署資料，肺囊蟲肺炎是常見的後天免疫不全症候群的定義感染症（AIDS-defining illness），大部份發生在HIV病毒感染後CD4下降到200以下的病人身上。其主要症狀為漸進性的呼吸短促、發燒、乾咳，其他症狀包括胸痛，極少數病人會咳血；而幼童重症者則可能產生發紺、鼻翼扇動和肋間凹陷等問題。

目前未有藥物根治愛滋病

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

點擊圖片放大
+9
+8

直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
18:42 2024/06/04
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
全球首宗丨美3女美容院做美容針　染愛滋病1人重症住院
14:03 2024/04/29
全球首宗丨美3女美容院做美容針　染愛滋病1人重症住院
愛滋病曙光｜愛滋病或有望根治　科學家研「基因剪輯」技術成功切除細胞上HIV
13:51 2024/03/22
愛滋病曙光｜愛滋病或有望根治　科學家研「基因剪輯」技術成功切除細胞上HIV

你可能感興趣

愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
18:42 2024/06/04
愛滋病｜24歲乖乖女驚患愛滋　無濫交只拍過3次拖崩潰：上天一點都不公平
全球首宗丨美3女美容院做美容針　染愛滋病1人重症住院
14:03 2024/04/29
全球首宗丨美3女美容院做美容針　染愛滋病1人重症住院
愛滋病曙光｜愛滋病或有望根治　科學家研「基因剪輯」技術成功切除細胞上HIV
13:51 2024/03/22
愛滋病曙光｜愛滋病或有望根治　科學家研「基因剪輯」技術成功切除細胞上HIV
健康問題 網絡熱話 傳染病 肺炎 愛滋病 發燒

最高瀏覽

戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
返老還童｜46歲富豪花千萬抗老7個月心臟年輕9歲　醫生揭降心血管年齡1大關鍵
返老還童｜46歲富豪花千萬抗老7個月心臟年輕9歲　醫生揭降心血管年齡1大關鍵
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
急症室最長等候時間（06月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月14日 時間12:05）