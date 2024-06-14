電風扇灰塵︱電風扇多塵勿用水冲　家事達人教用「4小物」灰塵自動脫落

▲ 清洗電風扇勿用水冲！家事達人教用「4小物」深層清潔除塵。

【電風扇/清洗風扇/除塵/DIY方法/家居小物/灰塵/自動脫落/水沖洗/除塵/清潔】天氣炎熱，除了開冷氣，電風扇亦是家中必備。但電風扇使用一段時間後，就會積上一層厚厚灰塵，影響風力，該如何清潔？有家事達人就提醒，電風扇切勿用水洗；並分享用4個小物DIY「除塵水」，只需要噴灑在電風扇網罩及扇葉，就能做到深層清潔效果。

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台灣家事達人「佐藤SATO」在YouTube頻道分享清潔電風扇方法，指出有不少人會在清潔電風扇的灰塵污垢時「直接用水洗」，這其實是不當的做法。因電風扇沖水容易導致生銹，嚴重更有機率造成漏電，有安全風險。

4個小物DIY深層清潔除塵水

「佐藤SATO」分享一套省時簡單又安全有效的清潔電風扇方法，就是製作「除塵水」——只需要用到牙刷、水槍、洗潔精及廚房紙巾。步驟如下：

用15g洗潔精加上500cc溫熱水；

放在水槍內搖動，讓洗潔精均勻溶解在水中，即製作完成。

電風扇清洗

1. 網罩

「佐藤SATO」示範如何快速有效令電風扇髒污和灰塵自動脫落。首先清洗網罩時，在地上以相互交疊形式鋪上廚房紙，鋪設面積要比網罩略大。然後將電風扇前後2塊網罩分別放在紙上的左右兩邊，噴上除塵水。

「佐藤SATO」解釋，因裝載除塵水的水槍在噴灑時有力道，所以網罩表面的灰塵會被噴下來；而網罩又完全被墊在下方的紙巾包覆，被噴下的灰塵不會四散，完全附著在紙巾上，效果像濕敷一樣。

2. 扇葉清洗

「佐藤SATO」接著示範清潔扇葉，表示每1塊葉片都要單獨用廚房紙巾包好，而包的方法是要「一邊用除塵水噴濕，一邊包」，包好後等待15分鐘，擦拭乾淨即清潔完成。

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而這一套方法讓一衆試過的網民都驚呼非常有效：「我老婆都驚呆了」、「太有用了」、「原來可以這樣洗」、「有清潔真的有差別！」。

清潔頻率

「佐藤SATO」提醒，電風扇須每1至2個月清洗1次：

不然電風扇在吹，灰塵在飛，空氣品質會很糟糕啊。

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