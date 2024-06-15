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奧運項目｜霹靂舞跳進奧運大舞台成新興運動　資深導師教4大技巧：4歲已可上堂

升學教育

撰文： 林愛娜

發布時間： 48 分鐘前

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霹靂舞由街頭跳進奧運大舞台，資深導師Bgirl Ling教4大技巧。

霹靂舞（Break Dance）是今年巴黎奧運新增的比賽項目之一，以往霹靂舞給人街頭不良少年的印象，但現在由街舞跳進奧運大舞台，形象漸漸變成正面，家長亦開始接受它是一項運動，並讓小朋友學跳霹靂舞。香港霹靂舞協會創辦人簡威玲（Bgirl Ling）多年來教授霹靂舞班，期望香港街舞文化可以變得普及化，並有更多元發展。

跳霹靂舞24年的Bgirl Ling，是霹靂舞資深導師，並於2020年創辦香港霹靂舞協會，推廣及培訓未來的霹靂舞運動員。她表示，霹靂舞是源自70年代的美國紐約布朗克斯區，舞者統稱為「B-Boy」或「B-Girl」。

而香港的霹靂舞約於2000年開始興起，由「ABC」（American-born Chinese，在美國出生的華人）帶入嘻哈文化四元素，包括街舞、饒舌、DJ和塗鴉，一批B-Boy和B-Girl會在尖沙咀海旁文化中心附近跳舞，Bgirl Ling也是在當時被街舞吸引，從此踏上追夢之旅。

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霹靂舞無考級制度

Bgirl Ling指出，她表示，目前霹靂舞不像爵士舞、中國舞或芭蕾舞等，有系統性的制度或晉級考試，而是按自己的喜好去自由發揮和演變動作。霹靂舞也沒有年齡限制，由學齡前至長者都可以參加。現時她的學生中最年幼的只有4歲，不過她認為，6歲開始學跳霹靂舞是較適合的時間，因孩子的手腳協調、空間感等已有一定概念，

如果他們性格比較外向，願意大膽嘗試，或者喜歡面對群眾的，會更加容易學霹靂舞。

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霹靂舞4大技巧

技巧上，霹靂舞的動作大致可以分為4類，包括搖滾步（Toprock）、排腿（Downrock/Footwork）、大地板（Power moves/ Spin moves）、定格（Freezes）。「搖滾步」（Toprock）是站立形的舞步，通常有身體的律動，講求撞擊力，當中最標誌性的動作是「Cross Step」，有踢腳和扭腰的動作。

「排腿」（Footwork）是舞者以手支撐身體，以腳踩出步伐的舞步，「6 Steps」（六步排）是基礎的動作。「大地板」（Power moves）是旋轉的動作，包括後旋、風車、頭轉等，是比較進階的動作。

最後，當表演完結時，多數會加上一個「定格」（Freeze）動作，是透過上肢或頭部支撐而做出的定格動作，由於可帶給觀眾震撼感，因此多數會作為最後的收尾動作。

霹靂舞對兒童好處

Bgirl Ling指出，霹靂舞可以提高兒童的身體質素，除了視覺、觸覺、聽覺、味覺和嗅覺這5種感覺外，還有本體覺和前庭覺，前者是一種對肌肉各個部份的動作或者一連串動作所產生的感覺；後者則是透過內耳傳達重力、平衡、空間和動作的訊息。而霹靂舞是一項高強度活動，訓練感覺統合，提高整體協調性和平衡感。

她又指，6至12歲是塑造人格的黃金時期，開始有自己的專注度、合群性、自發性等，她會留意每個小朋友個性和特質，例如有些孩子比較內向，就多給予具體鼓勵的說話，希望他們能增強自信，從而做出更有爆炸力的表演。

相反有些能量「爆燈」的孩子，就可以教授他們難度較高的動作，例如「大地板」動作，並讓他們幫忙帶一些新同學，發揮自己的能力。當孩子願意花時間去克服困難的舞步時，是鍛練他們的意志力，增強堅毅的精神。

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霹靂舞登上亞運及奧運舞台

今年巴黎奧運中，霹靂舞成為新增項目之一，惟本港未有選手出戰。不過，在去年杭州亞運中，本港有4名霹靂舞代表出戰，雖然未能晉身8強，但已是幾位舞者人生的歷史時刻。

Bgirl Ling在亞運賽事中擔任隨團教練，她認為本港的B-Boy實力不遜於其他亞洲國家，只是差經驗，而女生方面就欠缺高難度動作，因此難度分和整合分會較輸蝕，但相信吸收經驗必會做得更好。

香港的B-Boy和B-Girl是不會放棄，而且他們都好樂意去教下一代。

為了推廣霹靂舞，培育更多未來精英，香港霹靂舞協會一直有在中小學及社區中心等地方教授霹靂舞。Bgirl Ling指出，以往霹靂舞者給人印象是壞孩子，終日流連街頭，但近年轉變很大，不少學校已把它視作課外活動，甚至納入校本體育課程，認受性較高。協會近月亦取得資助，將於2024至25學年向10間中小學提供免費的16堂霹靂舞課程，並在2025年5月舉辦霹靂舞學界比賽，讓學生感受「Batttle」的熱鬧氣氛，亦有一對一賽事展現實力。

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