過勞致病丨31歲前韓團女星柳娥羅　疑過勞患癌急需切除惡瘤　10大年輕人的癌症警號

【柳娥羅/Yooara/韓國/過勞/癌症/惡性腫瘤】台上一分鐘，台下十年功。韓國女星柳娥羅Yoo A-Ra近日在社交平台上透露，自己去年發現有惡瘤，決定暫時息影幕前專心休養。帖文中亦感謝歌迷一直支持，承諾會盡快恢復狀態及頻密更新近況報平安，安撫大家「不用擔心我」。

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韓國女團Hello Venus前成員及隊長柳娥羅（유아라，譯音Yoo A-Ra），近1年來甚少在社交平台上更新近況，日前（11日）在Instagram發文，透露自己去年經常感到疲倦，加上健康狀況每況愈下。她在去年偶爾一次身體檢查中發現惡瘤，被告知需要緊急做手術切除，故開始息影幕前，專心休養。原文翻譯如下：

你好，我是Yooara 大家都過得還好吧? 好像有很多人真的認為自己已經死了 我從以前開始經常感到疲倦，狀態也很不好。 偶然檢查的時候知道了是癌症。 被診斷為需要手術,緊急接受清除惡性腫瘤的手術,吃藥,休息。( 現在好多了，真的沒關係 雖然知道的人知道， 有很多人因為跟我聯絡不上而感到惋惜,所以一個人很痛苦。 (想休息...) 熟人還有所有愛我的人,如果能理解的話,我會非常感謝的。 到今年為止儘量不要有壓力，努力恢復狀態 大家也不要生病,要一直注意健康! 小心暑熱,我會努力經常上傳訊息的:) 晚安 +追加）雖然你真的真的嚇了一跳，但不是寫讓我擔心的文章，我想說我過得很好。 不要太擔心。

▲ （柳娥羅Instagram截圖）

暫息影幕前 望支持者明白

柳娥羅亦表示對支持者感到抱歉，指自己一直沒有對外透露自己的近況，惹來很多謠言和猜測。她亦報平安，指自己術後病情已有好轉，今年開始專心休養，身體狀況已經逐漸康復，希望歌迷能夠明白並予以體諒。她亦以過來人經歷勸告大眾要好好照顧自己，適時減壓放鬆，並答應支持者會比以往更頻密更新近況。最後亦再次表示「不用擔心，我會慢慢好起來的」。

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柳娥羅在2009年Pledis娛樂的「尋找 After School 第九名成員」的活動中獲得第一名，隨後以女子團體Hello Venus出道，直到2014年7月31日退團以演員身分回歸她的演藝生涯。

韓星過勞屢見不鮮 日程緊密零休息

韓國娛樂產業發達，有不少少男少女為了實現明星們，不惜當練習生幾乎不眠不休進行嚴苛且密集式訓練。有韓媒曾披露不少韓國天團的日程，指每天睡2至3小時是平常事，一天練習的時間可能會長達8至10小時，導致近年不時傳出有韓國明星因過勞而猝死或輕生的消息。以知名男團SEVENTEEN為例，曾出演節目《全知干預視角》時公開日程，工作一整天無間斷由早上6時開始到晚上8時；女團IVE成員張員瑛亦曾被拍到出席活動時疲態盡顯，甚至「搣大脾」保持清醒，讓歌迷我見猶憐。

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10大年輕人的癌症警號

台灣的奇美醫院柳營分院教學副院長暨癌症中心主任黃文聰近日就為年輕人列出「10大癌症警號」，並表示：「學會辨識癌症警訊，一輩子都受用，不只用在自己，也能幫家人、朋友注意。」

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1. 身體摸到硬塊

如果在睪丸、乳房或其他身體部份摸到腫脹、增厚的現象，甚至摸到硬塊，則立即要求醫，讓醫生診斷出現這種情況的原因，因為硬塊很多時都成為腫瘤的先兆。

2. 長期咳嗽或聲音沙啞

咳嗽或聲音沙啞每每被認為是感冒的症狀，但一般而言這類感冒症狀會在一至兩星期內痊癒。但當這些症狀一直長期持續超過3周，或者抽煙人士發現自己的咳嗽習慣出現改變時就要留神，這有可能是肺癌或喉癌的先兆。

3. 排便習慣出現變化

因不明原因出現的便秘或腹瀉、排便時出現血絲或者糞便形狀有所改變，同樣亦有患上大腸直腸癌的危機。

4. 發燒原因不明

儘管發燒是感冒常見的症狀，但事實上當淋巴瘤、白血病等癌症擴散到其他器官時，也會引起發燒的症狀。此外，如果發現自己經常倦怠，且不論怎樣休息也無法改善時，這亦是患上癌症的徵兆。

5. 不正常的出血或分泌物

大約九成的子宮內膜癌患者，都會出現異常出血的症狀，而子宮頸癌患者同樣亦會經常出現分泌物過多或混有血液的現象，此外大便出血也可能是大腸癌的徵兆，因此這類不正常出血或分泌物的症狀，絕對不容忽視。

6. 皮膚的痣或疣出現變化

如果發現皮膚上的痣或疣，在顏色、形狀、大小出現改變，甚至出現發炎出血的症狀，亦不可輕視，需儘快求醫，因這也是患上皮膚癌的先兆。

7. 體重莫名減輕

如果本身沒有刻意節食，或以大量運動作減磅，但自己的體重卻在兩周減少了2公斤，或者一個月減少了5公斤，這亦是患上癌症的跡象。

8. 不明原因的疼痛

癌症與不少疾病一樣，疼痛是它們的症狀之一。萬一身體有部位因不明原因而疼痛逾一周，就必須求醫診斷原因。因為，肺癌、大腸癌等亦會分別出現胸痛及腹痛，即使是很難發現的胰臟癌也會出現上腹痛或背痛。

9. 吞嚥困難、消化不良

長時間不明原因的消化不良，可能是食道癌、喉癌或胃癌的徵兆。

10. 口腔內的潰瘍長期不癒

如果口腔內有難以治癒的傷口或潰瘍，有可能患上舌癌或口腔癌的跡象 。

自測過勞12症狀

過勞或會致病。台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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