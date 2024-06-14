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恐怖意外｜遊樂場攀爬架突斷成兩截　男童墮下頭顱裂開7cm見骨

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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英國倫敦木製遊樂場攀爬架突斷成兩截，一名男童墮下重傷致頭破7厘米顱骨外露。（iStock圖片）

小朋友最喜歡放學和周末時到遊樂場放電，不過家長亦要時刻注意安全，陪同子女。英國倫敦男童早前在當地一個遊樂場玩耍時，木製的攀爬架突然斷裂，使遊樂設施瞬間坍塌，導致男童頭部裂開約7厘米，傷口深可見骨。

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綜合外媒及《每日鏡報》報導，英國倫敦東杜威治（East Dulwich）一班小孩在當地的古斯格林遊樂場（Goose Green）遊玩。當中一名男童遊玩期間，遊樂場的木製攀爬架突然斷裂，整個遊樂設施解體，壓在了許多小孩身上。

致頭破7厘米顱骨外露

一名現場目擊的媽媽表示，事發她正與另一名孩子的媽媽談天，卻突然聽到巨響，她環顧四周，只見地板上遊樂設施壓倒在小孩身上，孩子們哭著跑開。而受傷男童的母親透露，當下赫然見到自己的兒子被另一位家長抱著，即時檢查兒子的情況，發現兒子的頭部裂開了7厘米，「甚至可以從傷口內看到他的頭骨。」

呼籲相關部門加強管理

事後，該母親呼籲相關部門加強遊樂場的安全管理，認為木製遊樂設施存在安全隱患，建議當局若負擔不起鋼材，應該使得其他更安全的材料替代。南華克倫敦自治市議會發言人則表示，當局目前正在調查事件，並確保全市所有議會維護的遊樂設備的安全性，以防止類似事故再次發生。

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