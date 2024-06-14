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親子關係｜90後女生工作壓力大健康出問題　媽媽霸氣：辭職回家我養你　

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 20 分鐘前

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一名內地女孩工作壓力大，身體出現問題，其母親不介意女兒回家啃老。

【壓力/啃老/工作壓力】家人是最強大的後盾。內地一名九十後女生，工作大約1年後身體出現毛病，本來感到十分迷茫的她，被媽媽要求立即回家，更得到一句暖心的說話，「我能養你一年半載。」影片曝光後，不少人為女孩有一位體貼的媽媽而感到幸運，但也有人指這其實是一個「悲傷的故事」。

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要求女兒回家休養

綜合內地媒體報導，女孩內自廣東，今年28歲。據悉，女孩並未結婚、沒有孩子，在外漂泊工作了一年，因壓力問題而令健康受損。女孩的媽媽知悉後感到十分心痛，不忍女兒再受苦，

你老媽別的本事沒有，我就能養你一年半載，你放心好了。

體諒到父母的苦心，也明白自己身體未能再負荷太多，於是女孩決定接下來一年留在老家，好好調整心情及身體。從影片可見，現在女孩閒時便在家中與母親一起做運動、拉筋，而且更會討論關於生命的話題，感情甚好。

即睇12大過勞症狀

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感恩母親性格開明、欣賞自己

對於母親，女孩透露對方是充滿陽光及開明的人，如果生活中遇到困難，也是堅韌不屈地面對，面對生兒育女的問題，女孩指母親從不干預，

沒有小孩多麼自由，而且可以活出你自己。

此外，對女孩最重要的是，母親對自己的愛及欣賞，

她永遠覺得我是最棒的！

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媽媽網友身同感受：不願孩子吃苦

該影片有超過四百萬人次的觀看，收獲4萬多的按讚量。有網友被兩人的母女情所感動，也體會到為人母不慾見到孩子辛苦受罪，「子女需要的，是理解和關心，不是責備和說教，更別催婚催生。」、「自己吃過的苦，淋過的雨，真的不願意讓孩子再來一次。」

網友反對：要訓練自立才是愛她

不過，也有不少人反對女孩母親的做法，認為是令女兒變得更加軟弱，「明明日子並沒有到活不下去的地步，但非得整天給孩子製造緊張焦慮的情緒。」、「不過是最愛你的人，拉長了替你負重前進的周期而且。也是好事，但沒什麼好驕傲，是個悲傷的故事。」

所以，有網友指出應該趁機讓女兒鍛鍊，才是愛孩子的表現，「真正愛自己孩子的媽媽，是一定要就她自立，而不是在年富力強的時候啃老，這是對子女老年時的不負責」、「因為人有時候需要被推一把，才會激發出潛能，創造出更好的人生。」

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