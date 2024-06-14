  • 29°C
香港時間 : 2024614日 (五) 13:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家族榮耀之繼承者劇透丨第26至30集大結局劇情預告　高浚得知皓兒將和Rio結婚

娛樂

撰文： TOPick家族榮耀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《家族榮耀之繼承者》

佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜主演TVB劇《家族榮耀之繼承者》，第25集劇情講到守仁決定為老婆和女兒討回公道，向守義提出重返丘氏集團做副主席。

家族榮耀之繼承者丨第26集 （17/6）

守義意外聽到家碧打通話，得知智斌是高成之子，大感震驚。

高成突然因車禍離世，死前曾與守義和家碧分別通過電話，但二人均否認此事與自己有關。

高浚醉酒後告訴皓兒智斌的真正身世，皓兒威脅智斌離開丘氏集團和丘家。

家族榮耀之繼承者丨第27集 （18/6）

守義在瀚洋墳前傾訴，高浚證實高成死前見過守義。Niki甦醒，守仁想退下來，希望皓兒和守義合力守住丘氏。

皓兒反對守義將丘氏上市，智斌急於套現想移居外地，發現守義欲改遺囑，原來守義已知他的身世，二人發生爭執。

家族榮耀之繼承者丨第28集  （19/6）

智斌和守義發生爭執，守義不斷打智斌洩憤，智斌還擊時錯手殺死了守義。

湯律師告知芷彤守義曾修改遺囑，此時高浚已把智斌的身世秘密告訴芷彤，二人和劉Sir都認為智斌有最大的殺人動機，誰知家碧一力承擔了所有罪責。

家族榮耀之繼承者丨第29集 （20/6）

皓兒揚言定會找到砸死守義的兇器，智斌擔心不已，於是回到了丘家大宅找兇器，卻被警方逮個正著。

智斌想帶家碧和曉靈跑路，卻被Rio和高浚攔車截停，智斌趁亂以皓兒的性命要脅，此時一輛車飛速而來，Rio捨身救下皓兒。

家族榮耀之繼承者丨第30集(（21/6）

守義的告別儀式上，家碧來到見守義最後一面，高浚也放下對高成之死的遺憾，決定去東南亞做義務教育工作。

一年後，芷彤在新加坡偶遇高浚，並向高浚彙報眾人的現狀，得知皓兒即將和Rio結婚，高浚決定放下這段感情……

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
21:00 2024/06/06
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
00:02 2024/06/11
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心　「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】
17:41 2024/06/12
家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心　「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】

你可能感興趣

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
21:00 2024/06/06
家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好　感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
00:02 2024/06/11
家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙　獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛
家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心　「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】
17:41 2024/06/12
家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心　「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】
家族榮耀之繼承者 電視劇 TVB

最高瀏覽

戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
返老還童｜46歲富豪花千萬抗老7個月心臟年輕9歲　醫生揭降心血管年齡1大關鍵
返老還童｜46歲富豪花千萬抗老7個月心臟年輕9歲　醫生揭降心血管年齡1大關鍵
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
急症室最長等候時間（06月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月14日 時間12:05）