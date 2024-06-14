家族榮耀之繼承者劇透丨第26至30集大結局劇情預告　高浚得知皓兒將和Rio結婚

▲ 《家族榮耀之繼承者》

佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜主演TVB劇《家族榮耀之繼承者》，第25集劇情講到守仁決定為老婆和女兒討回公道，向守義提出重返丘氏集團做副主席。

家族榮耀之繼承者丨第26集 （17/6）

守義意外聽到家碧打通話，得知智斌是高成之子，大感震驚。

高成突然因車禍離世，死前曾與守義和家碧分別通過電話，但二人均否認此事與自己有關。

高浚醉酒後告訴皓兒智斌的真正身世，皓兒威脅智斌離開丘氏集團和丘家。

家族榮耀之繼承者丨第27集 （18/6）

守義在瀚洋墳前傾訴，高浚證實高成死前見過守義。Niki甦醒，守仁想退下來，希望皓兒和守義合力守住丘氏。

皓兒反對守義將丘氏上市，智斌急於套現想移居外地，發現守義欲改遺囑，原來守義已知他的身世，二人發生爭執。

家族榮耀之繼承者丨第28集 （19/6）

智斌和守義發生爭執，守義不斷打智斌洩憤，智斌還擊時錯手殺死了守義。

湯律師告知芷彤守義曾修改遺囑，此時高浚已把智斌的身世秘密告訴芷彤，二人和劉Sir都認為智斌有最大的殺人動機，誰知家碧一力承擔了所有罪責。

家族榮耀之繼承者丨第29集 （20/6）

皓兒揚言定會找到砸死守義的兇器，智斌擔心不已，於是回到了丘家大宅找兇器，卻被警方逮個正著。

智斌想帶家碧和曉靈跑路，卻被Rio和高浚攔車截停，智斌趁亂以皓兒的性命要脅，此時一輛車飛速而來，Rio捨身救下皓兒。

家族榮耀之繼承者丨第30集(（21/6）

守義的告別儀式上，家碧來到見守義最後一面，高浚也放下對高成之死的遺憾，決定去東南亞做義務教育工作。

一年後，芷彤在新加坡偶遇高浚，並向高浚彙報眾人的現狀，得知皓兒即將和Rio結婚，高浚決定放下這段感情……

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