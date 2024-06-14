抗癌勇士｜文頌男獲梅艷芳好友安排專車接送　Koba感恩：點解會有咁好心嘅人

▲ 文頌男（Koba）積極抗癌，一直以來獲得不少支持。

主持J2節目《不正常愛情研究所》文頌男（Koba）在去年12月自揭有大概6×6×4cm的惡性腫瘤在椎間近盤骨附近位置，屬罕見病症，已停工休養正接受治療。

Koba一直積極抗癌，又透露自己有接受電療、中醫治療，他表示：「好高興見到電療之後有咁明顯嘅改善，痛感減低咗，身體逐漸恢復，呢啲都係好嘅跡象。」

原來梅艷芳好友連炎輝也有向Koba伸出援手，安排專車接送他往返醫院，之其相當感動！

抗癌勇士丨文頌男慶祝29歲生日 Koba積極態度抗癌魔：唔好諗自己過得幾咁困難

文頌男：點解會有咁好心嘅人

日前，查小欣在報章專欄中披露連炎輝向Koba提供協助，Koba也有轉發相關文章，並特別感謝連炎輝：

呢段時間真係要多謝好多人，好多好好心幫助我嘅人。最近特別要感謝嘅就係連炎輝先生@alfamilylin。 佢透過報到（導）了解咗我故事，知道我行動不便，特別安排專車畀我接送我外出。 當我琴日第一次坐上佢嘅車嘅時候，途中我突然好感動有少少眼濕濕，一嚟覺得呢八個月我第一次出去搭車係可以咁舒服，唔需要捱住咁去，我可以瞓喺度等待去到目的地。 第二就係我真係諗唔明白點解會有咁好心嘅人，明明本來唔認識我，都願意提供幫助畀我。 我真係好感謝每一個幫助我人，我知道呢啲唔係必然，我係一個眾多癌症病患者入面相對幸運嘅人，我會懂得感恩，希望將來如果好返，可以盡力回饋返社會。呢啲就係每一個幫助過嘅教識我嘅嘢。

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