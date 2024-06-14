  • 29°C
香港時間 : 2024614日 (五) 13:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鬧老師鬧出禍丨不滿兒子老師愛咆哮鬧人　媽媽學生手冊寫粗口投訴老師被判賠12萬

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

一名母親不滿其兒子老師愛鬧人、說話兇惡，並會用語言暴力，於是憤而在手冊上痛罵女老師，被法庭判罰3萬元台幣。(網上圖片)

家校合作很重要，但要善意地溝通。台灣一名媽媽不滿兒子的老師經常愛鬧人、說話兇惡，並會用語言暴力，於是憤而在手冊上痛罵女老師。女老師不甘被侮辱，向該名母親提告要求賠償20萬元(台幣‧下同)。台灣高雄地方法院審理後，裁定該名母親嘲諷言論已侵害老師名譽權，判罰款3萬元新台幣（約12萬港元），可上訴。

最新影片推介

TOPick一分鐘
影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　3款證件相修圖APP推介+教學

綜合台灣傳媒報道，高雄一名高姓女子因不滿兒子的高中女老師語氣不好，經常在班內大聲咆哮罵學生，態度不友善，並指控女老師上網課時未有上網上課、因家長未於手冊上簽名即懲處學生、未及時宣達學校各處室活動或比賽事項等，憤而向教育局投訴女老師「你可以聽聽她平常在學校的口氣跟態度，她那種是流氓的口氣跟口吻對班上耶」，更連續4次在手冊上寫下「你是有哪方面的疾病」、「你是腦子不好使」、「你是在78什麼」、「是視神經退化？黃斑性病變？還是被害妄想症發作」等具侮辱性的字句辱罵老師。

即睇高EQ父母從不對子女說的3句話

點擊圖片放大
+9
+8

面對此舉侮辱言論，女老師認為高女損害其社會價值，侵害她的名譽及心理健康，造成她承受精神的痛苦，向高女提告索償20萬元新台幣。對此，高女在出庭應訊時辯稱，自己並無辱罵老師，只是因女老師對家長要求視而不見，她才會以疑問句方式寫下來。

高雄地方法院審理後，法官認為高女固然有寫明其對女老師處理事情的不滿，並以上開文字夾在其中批評，但其「你是在78什麼」等用語已超越對於女老師教學及班務處理的合理質疑及評論，並達到不屑、輕蔑的侮辱程度，再加上還有第三個人也曉得這件事，最終裁定高女侵害女老師名譽權，故此判決高女應賠償3萬元新台幣，全案仍可上訴。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】

相關文章

不近人情｜嫲嫲癌逝男大生欲請5日假奔喪　老師1原因拒絕：最多3日【附大腸癌4大症狀】
17:04 2024/05/31
不近人情｜嫲嫲癌逝男大生欲請5日假奔喪　老師1原因拒絕：最多3日【附大腸癌4大症狀】
湊孫不為樂｜高薪家姐當父母是工人幫凑仔　 弟弟心痛老人家每晚湊孫至深夜
17:29 2024/06/04
湊孫不為樂｜高薪家姐當父母是工人幫凑仔　 弟弟心痛老人家每晚湊孫至深夜
英國升學｜畢業5年仍拎月薪1.3萬最低工資　英政府擬削減13萬個「最無用學位」
14:10 2024/06/05
英國升學｜畢業5年仍拎月薪1.3萬最低工資　英政府擬削減13萬個「最無用學位」

你可能感興趣

不近人情｜嫲嫲癌逝男大生欲請5日假奔喪　老師1原因拒絕：最多3日【附大腸癌4大症狀】
17:04 2024/05/31
不近人情｜嫲嫲癌逝男大生欲請5日假奔喪　老師1原因拒絕：最多3日【附大腸癌4大症狀】
湊孫不為樂｜高薪家姐當父母是工人幫凑仔　 弟弟心痛老人家每晚湊孫至深夜
17:29 2024/06/04
湊孫不為樂｜高薪家姐當父母是工人幫凑仔　 弟弟心痛老人家每晚湊孫至深夜
英國升學｜畢業5年仍拎月薪1.3萬最低工資　英政府擬削減13萬個「最無用學位」
14:10 2024/06/05
英國升學｜畢業5年仍拎月薪1.3萬最低工資　英政府擬削減13萬個「最無用學位」
學校 高雄 法官 新台幣 台灣

最高瀏覽

戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
返老還童｜46歲富豪花千萬抗老7個月心臟年輕9歲　醫生揭降心血管年齡1大關鍵
返老還童｜46歲富豪花千萬抗老7個月心臟年輕9歲　醫生揭降心血管年齡1大關鍵
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
急症室最長等候時間（06月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月14日 時間12:05）