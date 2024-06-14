兩地差異｜內地旅客呻香港搭𨋢如入「潛行兇間」　搞唔清1樓係幾層：常常迷路

▲ 內地旅客呻香港搭𨋢如「潛行兇間」，不理解「G」為何不是1樓。（istock圖片）

近年越來越多內地旅客來港旅遊，但畢竟兩地文化有差異，經常會出現不少令他們困惑的地方。近日有內地旅客於社交平台上分享，大呻在香港乘坐升降機如同進入電影的《潛行兇間》一樣，分不清自己所在的層數，帖文引來不少內地網民認同。

內地旅客呻坐香港升降機如入「潛行兇間」

該名內地旅客於小紅書以「來了香港才知道！盜夢空間走錯樓！」為題發文，表示才知道香港升降機內的一樓，即指內地的二樓，而香港則會把1樓叫作「UG」和「G」。她又表示香港的樓層是等於內地樓層的再加一層，並舉例「香港的8樓、在深圳就是9樓的高度！」

另外也有其他內地旅客有相同的疑惑，乘坐電梯時按了「1」，當電梯門打開後卻發現是二樓，而非一樓，這才醒覺香港的升降機樓層和英國一樣，「G」層是指Ground Floor，1層是地面1樓，亦即是2樓。

▲ 香港升降機的1層，則是內地的2樓。（小紅書＠凱文的媽咪）

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網民有同樣經驗：以前常常迷路

帖文一出，有不少網民認同，並分享類似經驗，表示在逛商場時，上了二樓，但問路時對方卻說在一樓這一層、也有人表示「我以前常常迷路」、「幾樓就幾樓...國內不也有負一樓」。不過也有人表示其實每層都有指示牌，只是大家都沒有看清樓層數。

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香港升降機文化

香港的樓層是跟從英式叫法，因此地下是「G/F」則是「Ground Floor」，而G層對上便是一樓、二樓，如此類推。香港層數英文如下：

B層：Basement 地下室（B1、B2、B3....）

LG層：Lower Groung 地下半層（LG1、LG2、LG3...）

G/GF層：Ground Floor 地面層

UG層：Upper Ground 地上半層

M層：Mezzanine 夾層（G層與1層之間）

L層：Level樓層（L1、L2、L3...）

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