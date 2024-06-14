  • 29°C
香港時間 : 2024616日 (日) 09:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兩地差異｜內地旅客呻香港搭𨋢如入「潛行凶間」　搞唔清1樓係幾層：常常迷路

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/06/14 20:01

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

內地旅客呻香港搭𨋢如「潛行兇間」，不理解「G」為何不是1樓。（istock圖片）

近年越來越多內地旅客來港旅遊，但畢竟兩地文化有差異，經常會出現不少令他們困惑的地方。近日有內地旅客於社交平台上分享，大呻在香港乘坐升降機如同進入電影的《潛行兇間》一樣，分不清自己所在的層數，帖文引來不少內地網民認同。

內地旅客呻坐香港升降機如入「潛行兇間」

該名內地旅客於小紅書以「來了香港才知道！盜夢空間走錯樓！」為題發文，表示才知道香港升降機內的一樓，即指內地的二樓，而香港則會把1樓叫作「UG」和「G」。她又表示香港的樓層是等於內地樓層的再加一層，並舉例「香港的8樓、在深圳就是9樓的高度！」

香港升降機的1層，則是內地的2樓。（小紅書＠凱文的媽咪）

另外也有其他內地旅客有相同的疑惑，乘坐電梯時按了「1」，當電梯門打開後卻發現是二樓，而非一樓，這才醒覺香港的升降機樓層和英國一樣，「G」層是指Ground Floor，1層是地面1樓，亦即是2樓。

最新影片推介：

網民有同樣經驗：以前常常迷路

帖文一出，有不少網民認同，並分享類似經驗，表示在逛商場時，上了二樓，但問路時對方卻說在一樓這一層、也有人表示「我以前常常迷路」、「幾樓就幾樓...國內不也有負一樓」。不過也有人表示其實每層都有指示牌，只是大家都沒有看清樓層數。

點擊圖片放大
+4
+3

香港升降機文化

香港的樓層是跟從英式叫法，因此地下是「G/F」則是「Ground Floor」，而G層對上便是一樓、二樓，如此類推。香港層數英文如下：

點擊圖片放大
+6
+5

B層：Basement 地下室（B1、B2、B3....）
LG層：Lower Groung 地下半層（LG1、LG2、LG3...）
G/GF層：Ground Floor 地面層
UG層：Upper Ground 地上半層
M層：Mezzanine 夾層（G層與1層之間）
L層：Level樓層（L1、L2、L3...）

TOPick一分鐘
影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　3款證件相修圖APP推介+教學

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子關係｜90後女生工作壓力大健康出問題　媽媽霸氣：辭職回家我養你　
17:03 2024/06/14
親子關係｜90後女生工作壓力大健康出問題　媽媽霸氣：辭職回家我養你　
粗心家長｜男童喇沙門外等巴士瞓身伸頭出馬路　家長只顧玩手機目擊港男投訴九巴
12:59 2024/06/13
粗心家長｜男童喇沙門外等巴士瞓身伸頭出馬路　家長只顧玩手機目擊港男投訴九巴
結業潮｜魚米家全線結業最後分店月底關門　擁24年歷史曾掀魚腐魚湯米線熱潮
12:20 2024/06/14
結業潮｜魚米家全線結業最後分店月底關門　擁24年歷史曾掀魚腐魚湯米線熱潮

你可能感興趣

親子關係｜90後女生工作壓力大健康出問題　媽媽霸氣：辭職回家我養你　
17:03 2024/06/14
親子關係｜90後女生工作壓力大健康出問題　媽媽霸氣：辭職回家我養你　
粗心家長｜男童喇沙門外等巴士瞓身伸頭出馬路　家長只顧玩手機目擊港男投訴九巴
12:59 2024/06/13
粗心家長｜男童喇沙門外等巴士瞓身伸頭出馬路　家長只顧玩手機目擊港男投訴九巴
結業潮｜魚米家全線結業最後分店月底關門　擁24年歷史曾掀魚腐魚湯米線熱潮
12:20 2024/06/14
結業潮｜魚米家全線結業最後分店月底關門　擁24年歷史曾掀魚腐魚湯米線熱潮
網絡熱話 商場 社交平台 小紅書 香港

最高瀏覽

飛機飲品丨空姐曝飛機上「噁心秘密」　2款飲品千萬別喝：絕對好噁心
飛機飲品丨空姐曝飛機上「噁心秘密」　2款飲品千萬別喝：絕對好噁心
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首開腔 自爆40歲突呼吸困難失禁 死過翻生改變人生觀
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首開腔 自爆40歲突呼吸困難失禁 死過翻生改變人生觀
急症室最長等候時間（06月16日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月16日 時間04:05）
凱特現身︱凱特王妃術後今日首次出席活動　稱化療情況理想：仍未脫離困境
凱特現身︱凱特王妃術後今日首次出席活動　稱化療情況理想：仍未脫離困境
東張西望何伯丨「新何太」直播當眾打罵何伯　早前曾稱丈夫微絲血管爆裂
東張西望何伯丨「新何太」直播當眾打罵何伯　早前曾稱丈夫微絲血管爆裂