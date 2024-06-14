顏國樑離世丨顏國樑設靈梁思浩不捨落淚　好友黃良昇讚亡友堅強揭遺願

▲ 眾人不捨顏國樑。

曾演處境劇《香港81》陳積一角深入民心的資深演員顏國樑上月因肺炎引致呼吸急速而離世，終年71歲。

其遺孀霍潔貞昨日（13日）為亡夫設靈，好友梁思浩及樂隊Blue Jeans成員黃良昇前往致祭，而薛家燕、關禮傑夫婦、王書麒及許秋怡等多位藝人送上花牌悼念。

顏國樑傳離世終年71歲 早前亮相梁思浩節目講續命經歷

思浩不捨落淚

喪禮以佛教儀式進行，現場有和尚唸經，靈堂放滿鮮花及各界致送的花牌，橫匾則寫上往生淨土。

顏國樑生前最後一次公開露面，便是亮相梁思浩主持的節目《直播靈接觸》，思浩現身時神情哀傷，他向顏太擁抱慰問時，二人亦忍不住落淚。

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讚亡友堅強抗病

顏國樑相識數十載的黃良昇，受訪時指顏國樑太太泣不成聲：「我同佢哋兩公婆好熟，大家相識幾十年，我啲仔女佢哋睇住大，我哋成日一齊玩同打牌，非常心痛。」

他大讚亡友堅強愛笑：「佢份人好開心同開朗，佢病咗幾年，對佢嚟講係煎熬，但佢依然好堅強。」

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揭顏國樑遺願

問到他知否亡友有何遺願，黃良昇說：「我知佢好鍾意音樂，佢成日同我講『我最遺撼就係唔識彈結他』，之後我拎咗支電結他畀佢，但學了一排佢話好辛苦，因為無力，結他都拎唔到。我都係希望攞枝結他畀佢減下壓，等佢唔使咁辛苦，其實我都知佢彈唔到，盡一點綿力。」

送別最後一程

另外，今晨大約10時半顏國樑出殯，完成儀式後，霍潔貞向亡夫鞠躬，接着她捧着遺照，尾隨亡夫靈柩步出靈堂，哀傷痛哭，淚流滿面，親友為她拭淚。此時下着大雨，霍潔貞冒雨步上靈車，送亡夫最後一程。

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