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父親節禮物｜Rolex 5款男士入門錶款推薦　最平$5.2萬做「勞」迷 【內附型號+入手價】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 9 小時前

最後更新： 2 小時前

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Rolex ５款男士入門腕表推介。

【父親節2024/父親節禮物/勞力士/Rolex/手錶入門/名錶】父親節禮物不外乎電動、手機、剃鬚刨，有否想過送一款保值又得睇的時款錶孝敬父親？Rolex（勞力士）備受男士擁戴，假如預算有限，不妨考慮以下入手門檻較低的款式，感受一下勞力士獨有的強大魅力。

為什麼男人總說Rolex是高級入門錶的心水首選？相對於Audemars Piguet、Patek Philippe & Co.及Vacheron Constantin，Rolex價位上的確是比較親民，而且炒價市場只有升沒跌，買勞力士絕對是早買早享受。

剛於6月1日，Rolex宣布再度調整部分腕錶的零售價格，平均調升幅度約2.7%。此次調整雖然主要影響貴金屬材質的錶款，包括半金（Rolesor）和全金Full gold（鉑金除外）款式，因此勞力士的全系列錶款均有不同幅度的上漲。究竟從哪一款著手？入門價格又會是多少？即睇以下5款門檻較低的款式。

勞力士入門錶｜Air-King

屬經典飛行錶款，設計向航空界致敬，易於入手。首先蠔式鋼錶殼加大至40mm，重點除了有3、6及9點鐘位置標示特大的數字，錶面6時位置繼承元祖「Air-King」字樣，還有罕有別注的黃色皇冠標誌及綠色ROLEX一字，這兩種色調配在型格黑色錶盤上更為生動跳脫秒吸眼球。

Air-King 蠔式鋼錶官方定價：$60,700 市場入手價︰$66,310 

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勞力士入門錶｜Explorer

Rolex Explorer 搭配獨特的黑色錶面，特色3、6及9數字塗上Chromalight夜光物料，在任何環境下均清晰易讀獨特的勞力士錶面，令腕錶更易識別。2021年推出Explorer 124270與2023年推出Explorer224270，最主要的差異在於36mm和40mm錶殼尺寸，而品牌推出224270並非用來取代124270，而是保持兩種錶款並行的策略，不論是纖瘦身形還是壯大的身軀，均迎合各取所需。兩款市場入手價不高，36mm 6萬都可以入手。

官方定價：$59,100(36mm）／$62,400(40mm)
市場入手價︰$59,296(36mm) /$68,356(40mm)

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    勞力士入門錶｜Oyster Perpetual 

    Oyster Perpetual向來是品牌的經典入門系列，設計簡約又永不過時。而2020年推出的新型號，旋即讓Oyster Perpetual人氣急升！新錶直徑41mm，相當百搭易襯，這種單是面盤顏色就讓人欲罷不能，是Rolex手錶過往比較少見，是年輕活力的代表。最多人談論大概是「湖水綠」色調，但只有31mm及36mm選擇，如果要41mm，藍面也是不錯之選，不同顏色市場的價位都各有不同。

    藍色124300官方定價 $52,300
    綠色124300官方定價 $52,300
    市場入手價  $68,684

    勞力士入門錶｜Submariner

    Submariner大家絕不陌生吧！Submariner水鬼系列是全球熱門款式，其中以不鏽鋼材質的二個型號如124060（無曆黑水鬼）和126610LV（綠水鬼）市場詢問度高居整個系列。126610LV改成MK II版本，所謂的綠水鬼MK II，是品牌調整了綠色Cerachrom字圈的配方，特別設計的外圈坑紋即使戴上手套或在水中，亦可易於操作。MK II版本陶質字圈外觀呈現出較淺綠色，而非MK I的深綠色，似乎有意向初代綠水鬼16610LV致敬況味，也讓人入手126610LV時多了點驚喜感。

    黑色124060 官方定價 $75,100 市場入手價  $89,959
    綠色126610LV 官方定價$88,600 市場入手價 $115,890

    綠色126610LV 目前國外最新報價與價格走勢。（Watchcharts資料來源）

    黑色124060 目前國外最新報價與價格走勢。（Watchcharts資料來源）

    Rolex Explorer目前國外最新報價與價格走勢。（Watchcharts資料來源）

    Oyster Perpetual 目前國外最新報價與價格走勢。（Watchcharts資料來源）

    Rolex Explorer 目前國外最新報價與價格走勢。（Watchcharts資料來源）

    Air-King 126900目前國外最新報價與價格走勢。(Watchcharts資料來源)

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