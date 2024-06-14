福祿壽訓練學院丨廖偉雄相隔17年現身TVB　燦神講乜太金句：咁就為之very good喇！

▲ 「燦神」廖偉雄現身《福祿壽訓練學院》，獲頒「福祿壽訓練學院榮譽博士」。

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，本周日晚（6月16日）登場的嘉賓，是當年與盧海鵬同樣以「扮嘢」馳名的廖偉雄（燦神）。

為表敬意，祥師兄、祖藍及思捷除以燦神不同經典扮嘢造型亮相《福祿壽訓練學院》，齊向燦神送上「福祿壽訓練學院榮譽博士」榮銜之餘，更分別向燦神其中3個經典表演項目致敬，包括蔡燶華《蝕到空虛》、張惡榮《燦神》（原裝為《掃墓》），及以超經典乜太Look獻唱當年經典搞笑節目《笑星救地球》同名主題曲及片尾曲《Charlie Charlie Chit Boom Boom》Medley。

3人表演完畢後，一同衝到台下邀請廖偉雄上台，而燦神上台後即拿出當年紅極一時的「笑聲拍板」為眾人「加持」，當中自稱是乜太及《笑星救地球》鐵粉的祖藍開心大叫謂：「願望成真，終於可以畀『笑聲拍板』拍到頭！」

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重現乜太金句

與福祿壽及現場眾學員打成一片的燦神，事後認真又謙虛地分享扮嘢心得，期間還技巧地重現了乜太其中一句金句「咁就為之very good喇」：「你要扮嗰個人嘅特點，盡量將佢放大，如果見到旁邊嘅人笑緊，你就放得更大，如果冇人笑嘅話，就轉第二條橋再嚟過，總之要不停變同不停變，咁就為之very good喇！」

燦神還不忘感性地謂：「喺演藝入面其實模仿係基礎，當你懂得扮嘢時，你就可以做到唔同嘅角色，因為你知道點去加強。演藝界每年可以出好多個小生，但係起碼10年先可以出到一個笑匠，唔係容易架，所以希望福祿壽能夠培育多啲新人。」

▲ 《福祿壽訓練學院》主持及學員齊與廖偉雄合照。

棄演藝事業轉行務農

現年66歲的廖偉雄在1976年入讀TVB第6期藝員訓練班，畢業後成為藝人，在1979年於劇集《網中人》飾演來自中國內地的新移民程燦而成名，更為他帶來「阿燦」的綽號，也令「阿燦」一度成為內地到香港生活的新移民的代名詞。

在80年代，他參與《歡樂今宵》演出，以模仿著名藝人及名人為人津津樂道，與盧海鵬模仿達明一派的「撻成一塊」唱《壽頭記》（改編《石頭記》）更屬經典。 到90年代，廖偉雄與胡大為及黃一山等主持大《笑星救地球》大受，其中趣劇「乜太與李」在當紅爆。

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在90年代後期，廖偉雄淡出幕前專心從商，他曾投資多個行業，包括美容直銷、在中國內地開卡拉OK，但都不成功，當中1999年更因直銷業務欠債40多萬元，被銀行入稟追討申請破產。

2001年他又轉型於馬來西亞八打靈再也擔任燒味廚師，製作「燦師傅」叉燒。後來，他到廣東羅定市定居並專注於發展有機農業，其種植的「亞燦米」曾獲頒全國十大好米，更是中國華南地區唯一有國際3大認證的大米。到近年，他移居到馬來西亞繼續發展有機農場事業。

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