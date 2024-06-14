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育兒心得︱弟弟出生令4歲女兒呷醋扭計搏關注 媽媽嫌煩：你唔乖無人錫你丫

育兒資訊

發布時間： 1 小時前

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高EQ父母不應對子女說的5句話。

治療室中坐著一位懊惱十分的媽媽，她近日生了第二胎嬰兒，迎接家庭的新成員本應是一件十分高興的事，但四歲的姐姐卻開始時時「呷醋」，覺得父母把時間全都放在弟弟上，經常都表露出不快樂的樣子。這位媽媽在家中工作量大增，心情都開始變得煩躁，最近因為姐姐頑皮的行為責備了她幾句，姐姐便哭著說出一句：「而家都沒有人錫我了！」

媽媽聽到這句說話，心裡十分委屈，覺得自己已經盡全力照顧兩姊弟，強調雖然放了很多時間在初生嬰兒上，但絕對沒有忽略過姐姐。我仔細地問她，通常她會如何回應女兒的控訴。

她會冷淡的對女兒說：「你乖就會有人錫，現在你不乖，所以沒有人錫你了。」

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相信有很多家長都曾經對子女說過類似的話，希望他們不要再頑皮。這句話很容易讓子女感受到這是「有條件的愛」，覺得父母的愛是要用努力去贏得。當大家習慣這種相處方式，親子關係好像變成交易般，慢慢就會變得疏離，孩子的自我價值觀也會受到影響。

天下間家長們心中一定無條件的愛著孩子們，但有時卻用錯溝通方式，導致產生不同誤解和衝突。有人可能會質疑，無條件的愛是否代表溺愛、代表要順從子女做的任何事呢？這種無條件的愛，就是接納子女會有犯錯的時候，要及時糾正他們錯誤的行為。

面對以上的例子，我慢慢引導這位媽媽理解更多女兒行為問題背後的需要，鼓勵她先改變一下說話方式，如「媽媽無論如何都一如以往愛錫你，你在媽媽心目中跟弟弟一樣同等重要」，之後再指出錯誤的地方，以及提供具體的更正方法。

即睇高EQ父母不會對子女說的3句話

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撰文 : 馬瀚祺 香港心理學會臨床心理學組 臨床心理學家

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