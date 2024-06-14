美容資訊｜香港Cosme公佈2024上半年美妝大賞　開架品牌粉底液獲綜合大賞

▲ Maybelline SUPERSTAY超持久30H空氣感粉底獲綜合大賞！

Cosme是從日本而來的香港護膚化妝品評價及排行榜資訊網站，並每個年度都會整理「美妝大賞」榜單，不少女生都十分關注，並以此作為參考。

近日，香港的Cosme就公佈了2024年上半年度的美妝大賞名單，這次的「綜合大賞」由一款開架品牌粉底液奪得，就是來自 Maybelline New York 的「SUPERSTAY 超持久 30H 空氣感粉底」，新配方採用集團最先進的持妝科技，超越市面上一般24小時的持妝粉底，擁有高達30小時持妝，防水防汗、不沾染令女生愈夜愈美麗！

這款粉底液又採科研裸感持妝配方，令妝感貼面輕透，空氣感輕盈如羽毛。即使長時間持妝亦如素顏不帶妝般舒適，而且含知名護膚成份胺基酸，絲滑不拔乾，持久服貼不卡粉。

經皮膚科專家及過敏測證實，敏感肌適用，不堵塞毛孔。妝感半霧面半透亮，輪廓自然立體透亮，無面具感，所以不少女生試用完之後都給予正評，而且它售價只需$169，小資女也能負擔得到！

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