肚痛警號｜11歲女童腹痛被診斷「便秘」回家竟身亡　拆解9個肚痛位置反映身體問題

▲ 11歲女童腹痛被診斷「便秘」，回家數小時竟身亡。

【肚痛/腹痛/便秘/兒童健康】肚痛可大可小，隨時反映身體健康警號。英國一名11歲女童因腹部劇痛，被父母緊急送往醫院，經醫生檢查後被診斷為「便秘」，未料出院回家數小時後，女童竟然突然失去心跳，搶救後仍不治身亡。有醫生曾拆解肚痛位置反映的身體問題，原來1個位置疼痛恐是患癌警號。

女童被診斷「便秘」回家數小時身亡

綜合英國傳媒報道，事件發生在2022年10月，本周終召開聽證會。11歲女童安娜貝爾（Annabel Greenhalgh）因腹痛被送至沃里克醫院（Warwick Hospital），醫生診斷為「便秘」，她在當晚出院回家。

翌日早上，父親發現安娜貝爾倒臥在地上，失去生命跡象，於是連忙報警求助，醫護人員到場為其施行心肺復甦術（CPR），惜仍回天乏術，最終宣告不治。

兒童乳癌｜3歲女童左胸滲血色分泌物 確診罕見乳癌成最年幼患者全球僅3案例

根據聽證會資訊，安娜貝爾在2017至2021年間曾多次出現嚴重腹痛症狀，甚至需要住院治療。她的死亡調查於本月14日在考文垂郡（Coventry）驗屍官法庭展開。

安娜貝爾的父母表示，女兒的死亡是「毀滅性的打擊」，令他們的生活留下「巨大的空洞」，「我們每天都在想，是不是能夠做得更多，拯救我們的小女孩」，父親克雷格（Craig）指出，希望透過醫療訴訟，調查事件真相。律師亦稱，雖然無法挽回孩子的生命，但這場調查能夠讓家屬獲得應得的答案。

雞蛋陷阱｜4歲男童吃溏心蛋後離奇身亡 雞蛋是沙門氏菌食物中毒元兇？

9個肚痛位置隱藏警號

肚痛是身體常見症狀，不少人都會以為是腸胃出現問題。台灣胃腸肝膽科醫生李柏賢曾指出，腹部不同位置疼痛，反映不同器官問題。臨床上可以將肚痛部以九宮格區分，讓醫生更容易診斷相關疾病。

根據九宮格，上腹痛可能與肝臟、膽囊、胰臟、胃部等器官有關，而中間位置疼痛可能是大腸、小腸，甚至主動脈出問題，而下腹痛則可能反映膀胱、子宮、卵巢等器官毛病。

▲ 9個肚痛位置反映身體器官問題。（圖片來源：Facebook專頁「Dr.Le 李柏賢」）

1個位置痛恐患胃癌

台灣胃腸肝膽科醫生蘇銘堯亦曾指出，由於潰瘍與腫瘤的關係，影響消化道，因此上腹痛是胃癌的主要症狀。另外，胃癌和胃潰瘍的共同症狀包括胃痛、胃悶、胃脹，大部分患者在空腹或飢餓時會出現腹痛。

同場加映：大腸癌症狀

大腸癌是本港第二位最常見的癌症，近年有年輕化趨勢。內地曾有一名15歲學生因長期肚痛求醫，結果確診末期大腸癌，被告知可能僅餘20個月壽命。點擊下圖查看大腸癌症狀：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】