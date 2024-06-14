Mayanne小喇叭｜「東張女神」揭採訪辛酸史　李旻芳拍到腳軟梁敏巧被恐嚇【多圖】

▲ 吳幸美、李旻芳、何沛珈（Roxanne）、梁敏巧（Maggie）、陳懿德（德德）及黎寬怡（貓仔），分享採訪辛酸史！

由麥美恩（Mayanne）擔任主持、曾展望擔任助理主持的清談節目《Mayanne 小喇叭》，乘勢追擊加推「加長版」篇章第二擊，並於明晚（15日）8點翡翠台播映。

今集邀請《東張西望》六位「東張女神」吳幸美、李旻芳、何沛珈（Roxanne）、梁敏巧（Maggie）、陳懿德（德德）及黎寬怡（貓仔），分享採訪辛酸史，及工作期間遇過的奇聞逸事！

何沛珈公開《東張》面試問題

六位「東張女神」輪流講出自己勝任《東張》主持崗位的重要元素，李

旻芳自覺勇字行頭，甚麼都肯做。Maggie和德德入行前則同樣做過記者及小編。貓仔笑言可能樣貌與元祖級「東張女神」吳幸美相似，不時被認錯為對方。

何沛珈則公開面試時監製其中一條問題：「佢問我驚唔驚曱甴、老鼠，我話連屍

體都唔驚。」

▲ （左起）梁敏巧、何沛珈、吳幸美、黎寬怡、陳懿德、李旻芳

吳幸美飲「斷片酒」成代表作

自認夠貼地、在街坊心目中似女兒般親切的吳幸美，對於當年做「測試專員」試飲「斷片酒」成代表作。

幸美坦言，曾擔心被指扮醉，並澄清當時真的喝醉：「條片係想嘗試話畀大家聽，女仔飲咗酒有機會有危險，後尾條片畀政府買咗嚟做宣傳教材。」

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李旻芳拍到腳軟

她們又指追訪期間不時遇上驚險事，旻芳透露有次到圍村拍攝，攝影師遭惡人叉頸兼粗言穢語問候，對方更向她作出恐嚇，旻芳坦言當時覺得生命受到威脅：「第一次拍嘢拍到腳軟！但當時做緊嘢已入咗 working mode，就算

佢哋咁樣對我哋都繼續。」

旻芳透露母親常為其工作感到擔憂，說到此處更不禁淚水盈眶哽咽道：「每次節目出街後都會問我有冇事，聽到媽咪咁講......我哋做嘢雖然係好辛苦，但幫到人覺得好值得。」

貓仔則憶起到元朗大橋街市採訪「蛋蛋姐」經驗，當時有指「蛋蛋姐」曾擸刀刺大伯，而且檔口總插著一把菜刀，故採訪帶有一定危險性，貓仔說：「當時要確保電視框入面見到我同佢，又唔可以畀佢拮到，睇住有咩動靜要即刻彈走！」

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梁敏巧採訪期間被恐嚇

至於多次在屯門採訪至報警收場的Maggie，她笑指在該區警署「File 成呎厚」！

她透露採訪大媽聚集公園賣唱時，不但遭疑似忠粉叔叔爆粗恐嚇，對方更動手推跌攝影師，並在攝影師身上抓出多道血痕：「我哋唔會主動報警，除非人生受到傷害，或有人犯法，通常係當事人報警話我哋騷擾佢，所以要記低資料。」

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