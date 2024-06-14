炒人時間︱地產天后不諱言最愛星期五炒人 最愛炒呢類員工從不解釋原因

▲ 地產天后不諱言最愛星期五炒人。

老細最喜歡在星期幾炒人？美國地產天后芭芭拉柯克蘭（Barbara Corcoran），她在電視節目上分享自己的管理之道，她不諱言自己最喜歡在星期五解僱員工，並指消極的員工必須要解僱，但永遠不要解釋原因，只要說一句「你不適合這間公司」。

柯克蘭在節目上不諱言表示，自己喜歡在星期五解僱員工，強調自己選中的都是消極的員工，她指消極的員工必須要潮，因為會毀了自己的好員工。

我對消極員工的態度是，他們毀了我的好員工，導致整個團隊都變得消極，因為消極的態度和情緒會傳染，消極的員工必須會找人傾訴抱怨，你必須解雇他們。

柯克蘭更指，在開除消極的員工時，永遠不要解釋原因，「因為你會陷入沒玩沒了的困境，你只需說他不適合這家公司」。

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柯克蘭是誰？靠街頭指揮發跡

柯克蘭接受傳媒訪問時曾講述自己的童年，她有10個兄弟姐妹，自己排行第二，爸爸在印刷廠打工，媽媽則是家庭主婦。她讀書時成績全是D，她解釋自己卻因此感到很高興：

我這樣說是因為學校總有愚蠢的小孩，他們會認為學校的成績與人生的最終成就有關，其實不然，反而是街頭智慧（street smart）讓我成功。

大學畢業後，芭芭拉曾經歷22份失敗的工作，但她在第23份工作創立了從事房地產業務的柯克蘭集團。她提及，當時整個紐約市沒有一位女性經營的地產公司，為了在男尊女卑的生態中脫穎而出，她靠穿短裙和顏色鮮明的衣著被注意，第一年的營業額達到35萬美元。

芭芭拉此後成為美國最成功的創業家之一，但在2001年，芭芭拉以7,000萬美元把房地產公司賣給NRT集團後，以房地產專家與天使投資人的身份開始出書並主持節目。

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