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正能量｜共享基金會總幹事陳英凝教授　投身人道救援為災民送上曙光

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陳教授從人道救援工作中獲得莫大的滿足感。

陳英凝教授是香港人道救援領域的先行者之一。早於大學時期，她已加入無國界醫生，足迹遍及戰亂及出現人道危機的地區，為當地災民送上醫療援助。她大半生在人道救援工作領域上努力，其工作備受國內外肯定，更曾奪香港傑青、世界傑青、第一屆香港人道年獎、傑出領袖獎等獎項。

2006年陳教授加入香港中文大學醫學院，現為醫學院助理院長（外務），曾於2011年協助成立「災害與人道救援研究所」。陳教授身兼多項公職，現時是共享基金會總幹事，機構由2018年成立至今，已在非洲及東南亞等地完成過萬宗免費白內障手術，為當地受病患困擾的人士帶來曙光。

天氣與健康

陳教授是位「貼地」的公共衞生學者，由大學到第三世界的救援工作，都可以看到她的身影。她的研究領域相當闊，包括災害與人道危機、氣候變化與健康等範疇。她指：「醫生的培訓是要醫好一個人，以個人角度出發；而公共衞生也是以疾病、身體健康為主，但就以社群的基礎為單位。」

陳教授在尼泊爾評估地震災情。

香港的夏天炎熱難耐，高溫天氣會引發不少健康風險，陳教授的團隊多年來與天文台合作，促進社區健康。「香港有熱島效應，在政策上天文台有一班好有心的科學家，向社區推廣要保障健康。不過，要去到幾多度，戶外工作人員要有休息保障、或者小朋友不需要上體育堂，都要有基本的科學根據。」而這正正是她的研究範疇。「香港是我的基礎。我的領域是做一些研究，找到有用的數據，除了在研究方面有貢獻外，希望在制定政策時也有科學根據。」團隊近年涉足登革熱的研究，評估疾病對民眾健康的風險。

前綫的一顆小螺絲釘

陳英凝教授出生於醫學世家，爸爸是著名的兒科醫生陳作耘。身為大女兒的她，從小就被期望將來可以懸壺濟世。陳教授坦言，自小爸爸已知道她「坐唔定」，認為公共衞生的範疇較適合她，卻沒想過女兒最終選擇走上前綫，參與人道救援。「當時跟他（父親）講，他都呆了一呆，因為這個領域標誌着要周圍走。」加上無明確的職業道路，工作飄泊不定，人生充滿變數。「不過有時好奇怪，當你一直肯走這條路，機會就會來。」

短短 20 至 25 分鐘的白內障手術，便可以幫助長者社群投入社會。

為甚麼陳教授對人道救援產生興趣？她憶述大學時期到非洲做義工的經歷，成了她人生的轉捩點。「當時有旱災和戰亂，我跟隨一隊醫療隊做前綫工作。雖然想做的事好多，但始終未畢業，所以由煮飯、數貨物，到做研究、做問卷都要幫手。」一方面她十分享受在團體中工作，另一方面又覺得有意義。「就算是一粒小螺絲都好有用，因為有你總好過無！我好喜歡那種感覺，當時我好勤力，覺得幫到人。」

紮根香港的人道救援組織

近年，陳教授專注共享基金會（GX Foundation）的工作。基金會旨在為「一帶一路」國家提供醫療及公共衞生方面的人道主義援助，並計劃為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞5個項目國的居民做白內障手術。陳教授指人道救援的初心，是消除醫療不平等。「我覺得這一行的人都有強烈的心，就是用自己有限的力量幫助有需要的人。無理由因為窮或無人知而無藥醫！」

陳英凝教授於 2006 年加入香港中文大學醫學院，2011 年協助成立「災害與人道救援研究所」。

選擇做白內障手術的原因，與成本效益有關。「短短20至25分鐘手術，便可以幫老人社群投入社會。人生有180度改變，這是好有意思的事。」陳教授說。

那麼，陳教授的夢想是否已實現？她指多年來的工作讓她感到十分滿足。近年更有機會建立一個屬於香港和國內的人道救援組織，形容已經實現階段性的夢想。「以前可以同海外團隊一起工作已經覺得好感動，現時能夠與內地同工一齊做，是一件好有意思的事！」

訪問後記

黎穎瑜：共享基金會的團隊走到資源最匱乏的前綫，在地建立真摯的情誼，是一件非常有意義的事，也是一種有力度的方式連繫不同社群的人。大家都以救急扶危為目標的時候，就能夠放下分歧，一起努力解決問題。非常多謝陳英凝教授在節目的分享！

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以上內容摘自香港電台第二台《夢想號啟航》，節目由黎穎瑜主持，逢星期六10am-11am播出，專訪不同領域人士，收集他們實踐及追尋夢想的經驗，分享當中的堅持與智慧。按此足本重溫

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