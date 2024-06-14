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簡約公屋申請攻略｜首批居民可繼續等傳統公屋　日後可獲配屋

社會

撰文： 吳卓峰

發布時間： 15 分鐘前

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房屋局副局長戴尚誠（左）稱，預期首批簡約公屋居民，日後可獲編配傳統公屋上樓。（資料圖片）

【簡約公屋申請攻略／簡約公屋／申請方法／申請教學／攻略】簡約公屋第一批申請，6月24日開始。房屋局設早鳥交表措施，7月中限期前交表，最快年底獲配屋資格。

房屋局副局長戴尚誠於電台節目稱，首批元朗攸壆路、牛頭角彩興路兩個項目，約共有4,400伙。預計有8.5萬人合資格申請，當局會將申請表郵寄予所有合資格人士，他們須輪候公屋3年或以上。

簡約公屋申請有「計分制」，因應申請家庭的現時居住環境、家庭或身體狀況，都給不同分數。至於揀選心儀地區都有分加，如申請家庭只揀「新界/擴展市區」可加30分，兩者皆剔選加15分，只揀「市區」就無分加。

租金方面，戴尚誠認為相當便宜，參考傳統公屋租金九折計算，元朗攸壆路一二人單位月租740元起；牛頭角彩興路一二人單位月租1110元起。戴尚誠預計，簡約公屋使用期5年，預料首批入住簡約公屋的家庭，日後可全數獲編配到傳統公屋。

不過有關注組織指出，首批簡約公屋供應以細單位為主，但加分制卻不利一二人申請，質疑單位供應比例跟政策理念有出入。葵涌劏房街坊會成員吳堃廉稱，加分制感覺上類似「體恤安置」，可能因應特殊健康需要，評估上有利於這類別人士，卻偏向不利單身或獨居者。但他指出，七至八成簡約公屋單位卻是一二人單位，這裏便有點奇怪。

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