貪污｜新界運輸署指定驗車中心職員疑貪污造假　18男被捕

▲ 廉政公署執行處首席調查主任韋理民（中）。（曾秋文攝）

廉署上周展開代號「烈風」行動，拘捕20人，涉及新界區一間運輸署指定的驗車中心懷疑有職員貪污造假，協助多輛私家車繞過運輸署的檢驗程序，通過車輛年驗。廉署表示今次造假主要涉及汽車廢氣排放測試，對汽車其他安全檢測沒有構成危險。

廉政公署執行處首席調查主任韋理民今日（14日）表示，廉署發現涉案私家車由3間區內的車房，交往一間驗車中心進行年驗測試，行動中18名被捕男子（27至69歲），當中10人是新界區指定驗車中心的職員，包括4名中心負責人、6名認可驗車員，其中一名中心負責人兼任該中心經理。另外4人是車房東主，他們在新界區營運3間車房；另外4人則是中間人。涉事檢測人員首先會安排正常車輛與排廢有問題汽車梅花間竹地測試，期間揀選合格車輛的廢氣測試數據，用於有問題車輛上，運輸署已暫停該間汽車檢測中心之運作。

廉署人員持法庭搜令搜查多個地點，包括驗車中心和車房辦公室營業處所，會見10多名人士，包括涉案私家車車主，已扣留10輛私家車，部份車輛車齡達十數年，被捕人士已全部獲准保釋，等待廉署進一步的調查。

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