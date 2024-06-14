校長專訪｜父母離異出身基層遇良師　田少斌校長培養學生好品行

▲ 來自破碎家庭的田校長，積極面對人生，成就今天的教育路。

投身教育29年的聖公會聖提摩太小學田少斌校長，多年來春風化雨，用心栽培一棵棵幼苗成長。田校長早在中學時代已立志投身教育界，全因過往遇過不少良師。年幼時父母離異的他，一直由外婆照顧，多年來外婆對他份外嚴格，田校長也從她身上學到「做人要有品，做事要認真，不能馬虎」的好品行。

來自破碎家庭的田校長，成長中一直缺乏父母陪伴。「幸好有外婆照顧我，伴我度過童年和中學時光。我在公共屋邨長大，家族孩子眾多。外婆是傳統的客家女人，勤奮持家，刻苦耐勞。她認為我年紀最小，應該要學會服侍家人。在她教導下，我從小就負責不少家務，每天買菜幫忙煮飯，晚上為疲憊的外婆按摩。外婆對我要求很高，但也正是這樣的訓練，使我變得忍耐勤奮；也因為經常和外婆一起買東西，她總是對人客氣、熱情健談，我從她身上學到與人相處的技巧，培養了追求卓越的態度。」

▲ 田校長近年用心鑽研輔導學，期望做到結合訓導和輔導，幫助孩子時要「嚴而不厲，恕而不縱」。

外婆嚴格教誨助成長

看似不幸的童年，有着不少祝福。多得外婆的悉心照料及教導，彌補了田校長成長中的缺失，更從中給他塑造出良好的品格。「在外婆眾多孫子孫女中，她對我特別嚴格。也許因我父母離異，她希望我能培養良好的品性，發揮自己的潛能，要成為獨立自愛的人。我現在也會用她的方式說話，比如說『做人要有品，做事要認真，不能馬虎』。」

學生時代，外婆需要田校長幫忙做雜務、照顧家裏的親戚。「那時少有時間參加課外活動，但人總能找到自己的興趣，所以我會在家裏聽音樂、聽電台、閱讀課外書籍，這些興趣也成了我現在的愛好。我也有任性的時候，想多留在學校和同學一起，或玩耍至晚了歸家，但若我不聽話，外婆會打我，甚至不讓我進家門。我感謝外婆的教養，讓我在成年之前保持純真的心，並且有面對逆境的毅力。」

▲ 談到教育理念，田校長望孩子有尊重自己、他人和社區的心；慎思，謹守言行，能遵守規則。

中學時期遇良師

長大後的田校長立志投身教育界，全因中學時期遇到不少良師。「回想當時，同學會經常形容我表面看起來開心，但內心卻憂鬱。我試過失眠及自我懷疑，對未來感到絕望，更曾有過自殘的念頭，但慶幸能走出困境，因着信仰找到自己。我想父母的離異對我的心靈有一定影響，讓我產生自卑感，覺得自己不夠好，不值得被愛和尊重。我很感激有朋友的鼓勵和老師的接納，讓我走過青春期。」

田校長記得在中一時，班主任的一個舉動，教他感動不已。「楊學元老師在家長日得知我父母離異的背景。有天他突然牽起我的手，給我溫暖的微笑。這個真摯的微笑沒有華麗的言辭，但它深深印在我心中。這些溫暖的經歷，總能適時地出現，在我情緒低落時，給我鼓勵和力量。得到老師的關心和鼓勵，我開始覺得做老師是一件偉大的事情，所以在中三時，已下定決心要選擇教書這個職業。希望自己能正面地滋養孩子們的心靈和人生，給予他們積極的影響和啟發。」

▲ 田校長相信教育應為學生提供均等的機會和支持，並尊重他們的個別差異。

影響深遠的上司

立志投身教育工作，田校長在教學生涯中，也遇到4位對他影響深遠的上司。「在教育路上，我遇到了4位校長，他們深深地影響了我。第一位是文順元校長。當年20出頭，對職場一無所知。我在簽約入職的那天天真地問：『您認為一位好老師應該是怎樣的呢？』他回答說：『最重要的是品格。』他提醒我，盡管老師的學術知識和教學技巧都很重要，但學生更注重老師如何對待人、如何思考，這些身教的言傳都會影響到學生。另一位是余潤輝校長，在我入職時問我：『學校裏有很多基層學生，你願意花心思去關懷他們的需求嗎？』余校長以身作則，他是最早到校、最晚離開學校的一位，讓學生在課後留在校園做功課和參加活動。我受到他的感染，效法他的榜樣，特別關懷那些家庭需要支援的學生。」

田校長續說：「第三位是鄭思思校長。由於我在嚴格的家庭環境長大，對於輔導的重要性並不很了解，而鄭校長非常重視學生的全人發展。她經常鼓勵我要重視輔導工作，結合訓導和輔導，幫助孩子時要『嚴而不厲，恕而不縱』。簡單來說，對孩子要既關愛又設立界限。她告訴我，作為一名老師，應以溫柔而堅定的態度對待孩子，教導他們認識真理，引導他們走上正確的道路。第四位是伍美英校長。她常教導我在教育工作中要慎思明辨，教育工作細水長流，欲速則不達。她又身體力行向我們展示甚麼才是對孩子細心、對工作認真的態度。她對學生和家長都格外關心，以開放的態度傾聽家長的心聲。這讓我更加明白，家長是學校最好的合作夥伴。」

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敢於嘗試新事物

田校長於1995年入職，距今已經29年，作為教育工作者，他有一番體會。「教育工作者應具備專業學歷和深厚學識，良好的教學能力，以及負責任的工作態度和對學生的關愛，這些是基本要求。然而最重要的是教育工作者的品格和對教育事業的認真敬業態度。」

田校長續指：「品格是最重要的，因為學生在學校度過大部分時間，他們會從老師身上學到如何行事為人，了解做人和做事的道理和規範。學生會觀察老師如何關愛他人、如何準備教學、如何處理不同能力和個性的學生，也會觀察老師如何與學生相處。教育工作者亦要熱愛學習，學習新的教育趨勢，學習如何輔導，擴展視野，同時也應敢於嘗試新事物，勇於創新，不懼怕犯錯或受到他人眼光的限制，因為這樣能激發學生的活力。」

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